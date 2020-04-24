Sorunlar için çözüm istendi

Başbakan Ersin Tatar, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmeye Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Karpaz Koordinasyon Komitesi Başkanı Kemal Deniz Dana da katıldı.

Karpaz bölgesinde sokağa çıkma yasağı dönemindeki çalışmalar ve bölgenin sorunlarının ele alındığı görüşmede Başbakan Tatar’ın bölgeye gösterdiği duyarlılık ve sokağa çıkma yasağı dönemindeki katkıları için teşekkür edildi. Belediye başkanları kabulde gerek sokağa çıkma yasağı döneminde gerekse şimdiki dönemde bölgenin sorunlarına değinerek çözümü konusunda Başbakan’dan yardım talep ettiler.

Sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde tüm belediye çalışanlarının çok ciddi yükler üstlendiğine dikkat çeken Belediye Başkanları, hepsinin yoğun bir iş yükü ile görev yaptığını, bu çalışmalardan dolayı birçok beklenmeyen giderlerinin ortaya çıktığını bundan dolayı Belediyelerin mali yükünün de arttığını belirterek merkezi hükümetten özellikle bütçelerinden yapılan %25 kesintinin kendilerine iade edilmesi hususunda taleplerini de aktardılar. Bölge için büyük ihtiyaç olan bir hastane yapımı konusunun da ele alındığı görüşmede yine bölgeye hizmet verecek ambulans eksikliğine de değinildi.

Tatar: 5 ambulanstan biri Karpaz’a verilsin

Başbakan Tatar tüm ülkenin zorlu bir süreçten geçmekte olduğunu ve bu süreçte sağlığın ön planda olduğunu ama bu sahada büyük özveriyle çalışanların da bulunduğunu bildiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığına yeni hibe edilen ambulanslardan bölgeye de verilmesi hususunda görüşmede hazır bulunan Sağlık Bakanına talimat verdi. Başbakan Tatar mali konularda ise durum daha belirgin bir hal alınca konunun değerlendirileceğine değinerek olumlu yaklaşım gösterdi.

YDÜ’nün ürettiği solunum cihazları teslim edildi

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, dün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Suat Günsel Başkanlığında Yakın Doğu Heyeti’ni kabul etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Başbakanlık Bilim Kurulu Koordinatörü Ahmet Savaşan’ın da hazır bulunduğu kabulde Günsel, YDÜ’nün ürettiği 5 adet solunum cihazını (ventilatör) Başbakan Ersin Tatar’a takdim ederek cihazın tanıtımını gerçekleştirdi.

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada; “Coronavirüs dolayısıyla şu anda her yerde aranan ve bulunamayan solunum sistemi (ventilatör) milyonların ihtiyacı olduğu gibi ülkemizin de ihtiyacı olduğunu söyleyerek hükümetin bu cihazları artırılması için gerekli adımları attığını söyledi.

Başbakan Tatar, YDÜ’nün Covid-19 ile mücadelede alternatif bir solunum cihazı üretmesi devletimizin sağlık altyapısını güçlendiren bir gelişme olduğunu belirterek bu gelişmenin kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’de kabulde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ederek, dünyada ve ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının ülkede üretiliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu cihazların sağlık altyapısının gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel’de çok genç bir ekiple gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Günsel, “23 Nisan, Atamızın bize armağanı çocuk bayramı dolayısıyla atamızın bir sözünü hatırlatmak isterim; ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, çalışkan olmaktan başka’ biz bu felsefe ile çalışan genç dinamik bir ekibe sahibiz. Çok kısa sürede projelendirdiğimiz solunum cihazlarını şu an seri üretmeye hazırız” dedi.