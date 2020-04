Türkiye'de can kaybı 2 bin 491

Türkiye'de Coronavirüsten son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 491 oldu. Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 kişi artarak 2 bin 491'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 40 bin 962 yeni test yapıldı, 3 bin 116 kişiye Coronavirüs tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2 bin 491 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 14 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 18 bin 491'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" açıklamasında bulundu.