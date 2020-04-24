Ev izolasyonu şiddeti tetikledi

Kadın Eğitimi Kolektifi, önceki gün bazı medya kuruluşlarının yayınladığı çocuk istismarı olayıyla ilgili yetkili mercilerin açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Kadın Eğitimi Kolektifi adına yapılan yazılı açıklamada, “Mağusa'daki çocuk istismarı haberine ilişkin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden, Mağusa Polis Müdürlüğü'nden ve Başsavcılık'tan resmi bir açıklama bekliyoruz” denildi.

Ev izolasyonunun ev içi şiddeti tetiklediği kaydedilen açıklamada, “Zanlının tutuklu olup olmadığı, kendisine hangi suçlardan dava getirildiği, çocukların son durumunun ne olduğu, güvende olup olmadıkları ve bunun gibi sorular resmi makamlarca aydınlatılmaya muhtaç konulardır” ifadelerine yer verildi.

Ülkede çocukları ihmal ve istismara karşı korumakla ilgili hiçbir mekanizma bulunmadığı iddia edilen açıklamada, bundan dolayı çocukların şiddet ve istismara açık bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Şiddet önleme merkezlerinin ve sığınma evlerinin kurulmasına, çocuk izlem merkezlerinin ivedilikle hayata geçirilmesine ve çocukları koruyucu bütünlüklü bir mekanizma geliştirilmesine ihtiyacımız olduğunu, çocukların haklarıyla var olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.