‘Önlem paketi’ hazırlanıyor

Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, işyerlerinin yeniden açılmasına yönelik Ekonomik ve Mesleki Örgütlerle toplantı yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yer alan toplantının başında konuşan Başbakan Ersin Tatar, alınan tedbirler neticesinde vaka sayısında yatay seyir değil düşüş yaşanmakta olduğunu belirterek ‘Rehavete kapılmazsak, biraz daha sabredersek ve temastan uzak durabilirsek bu işi selametle atlatmış olacağız’ dedi.

Başbakan Tatar, uçuşların ne zaman başlayacağının ise Türkiye ve Güney Kıbrıs’taki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde belli olacağını söyledi.

Alınacak bazı tedbirler ve yapılacak bazı düzenlemelerle hangi sektörlerin hangi zaman diliminde açılacağını tartıştıklarını belirten Başbakan Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın ekonomik ve mesleki örgütlerle konuyu değerlendirmek üzere yarın toplanacağını belirtti.

Önemli olan alınacak tedbirlerle riski minimuma çekebilme ve kalabalık olmayan ve çok fazla temas gerektirmeyen alanlarda yavaş yavaş ekonomik faaliyetlerin başlayabilmesi için düzenlemeler yapmak olduğunu belirten Başbakan Tatar, 4 Mayıs’a kadar yapılacak çalışmalar ve düzenlemelerle açılmaların gerçekleşebileceğini söyledi.

Başbakan Tatar ‘Hükümetimiz Bakanlar Kurulu’nda 4 Mayıs gibi bir hedef göstermiştir. 4 Mayıs’a kadar yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbir ve düzenlemelerle inşallah o günden sonra açılmalar gerçekleştirilecektir ve ekonomik hayat dip noktasından yukarıya doğru tırmanacaktır düşüncesi içerisindeyiz’ dedi.

Taçoy: Hep birlikte bu süreci aşacağız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da yaklaşık 42 gündür birçok işyerinin kapalı olduğuna dikkati çekerek, işyerlerinin kapalı olmasının ekonominin tamamen sıfır noktasına vurduğu anlamına geldiğini söyledi.

Bakan Taçoy, ‘Hükümetin ve Sayın Tatar’ın uhdesinde alınmış olan tedbirlerle bugüne kadar taşınmış süreç içerisinde sağlık koşullarının ne duruma geldiği ve takdire şayan gitmesi, artık ekonomik hayatın başlangıcı olacaktır. Bu başlarken içinde bulunulan durumun gerek bizim yaptığımız çalışmaları gerekse sizlerin yaptığı çalışmaları dikkate alarak işyerlerinin açılma noktasında ne gibi adımlar atılacağı ve nelerin yapılabileceğini sizlerin taleplerinin neler olduğunu bizlerin önereceklerinin neler olduğunu da konuşmak suretiyle bir yol haritasını inşallah çizeriz’ şeklinde konuştu.

Taçoy, ‘Birlikte başladık birlikte götüreceğiz ve hep birlikte bu süreci aşacağız’ ifadelerini kullandı.