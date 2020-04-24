Tümü temiz çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta dün de yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı, 6’ıncı günün sonunda toplam hasta sayısı 108’de kaldı. Ülkede dün yapılan 352 testle toplam sayı 7 bin 877 oldu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 17 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, karantinada olan 167 kişi de evlerine döndü.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yapılan test sayısının 352 olduğunu, yeni bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, böylece ülkede son 6 gündür yeni Coronavirüs vakası saptanmadığını söyledi.

Bakan Pilli, 352 testin Gazimağusa ve İskele Belediyesi çalışanları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniği ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniğine giden vakalar, Güneş Residance'da gözlem altında kalan kişiler ve pozitif çıkan vakaların genişletilmiş temas çevrelerine yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Pilli ziyareti sırasında Başhekim Dr. Adil Özyılkan ile görüşerek, hastanenin son durumu ilgili bilgiler aldı.

Sağlık çalışanları ile de görüşen Pilli, hastanede, Covid-19 dışındaki hizmetlerin verilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Pilli, halka en iyi hizmeti sunmak için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde gerekli alt yapının sağlandığını, pandemi bölümünün tamamen izole edildiğini, halkın sağlığını riske atacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı olarak halka gelişen teknoloji ile birlikte daha iyi imkanlarla sağlık hizmeti sunulmasını prensip edindiklerini ifade eden Pilli, halkın Sağlık Bakanlığı'na güvenmeye devam etmesinin önem arz ettiğini kaydetti ve bakanlık olarak bu zor dönemi en iyi şekilde atlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kademeli açılımlar olacak

Covid-19 nedeniyle hükümet ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler, halkın duyarlılığı, sağlık çalışanlarının özverisi, yerel yönetimler, polis, sivil savunma gibi birçok kurum kuruluşun desteği sonucunda iyi bir seyirde olunduğunun altını çizen Pilli, bu durumun rahatlığı ile değil kurallara uyarak hayata devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu durumun sadece sağlık değil, sosyal ve ekonomik birçok yönü olduğunu belirten Pilli, önümüzdeki günlerde kademeli olarak bir takım açılımlar olacağını, dolayısı ile gelinen olumlu tabloyu kaybetmemek ve haftalardır yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi için biraz daha sabırlı olunması gerektiğini dile getirdi.

Pilli; sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen ve izolasyon kurallarına dikkat edilmesinin unutulmaması gerektiğini bir kez daha anımsatarak, bu süre zarfında gelinen noktayı muhafaza etmek için herkesin kendine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

167 kişi karantinadan çıktı

Öte yandan 8 Nisan’da ülkeye İngiltere'den gelen ve Güzelyurt’ta Kredi Yurtlar Kurumu Refika Öğretmen Yurdu’nda kalarak karantina süresini tamamlayan 167 kişi dün sabahtan itibaren yurtlardan ayrılmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt KYK’da kalıp 14 günlük sürelerini tamamlayan ve yapılan test sonuçları negatif olan 167 kişi dün yurtlardan ayrıldı.

Bakanlık, bugün ise 9 Nisan’da ülkeye İngiltere'den gelen ve ayni yurtta kalıp 14 günlük sürelerini tamamlayan 160 kişinin daha yurtlardan ayrılacağını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Karantina sürelerini tamamlayan kişiler evlerinde 7 gün süre daha izolasyon altında olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:.352

Dün Tespit Edilen Vaka:...0 (0 vaka'da 6. gün)

Dün Taburcu Olan Vaka:..0

Dün Karantinadan Çıkan…167

Toplam Test Sayısı:.............7877

Vaka Sayısı:.........................108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................17 (Max kapasite: 173)

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı:...........87 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:.....510

Karantina Süresi Biten:.......1324