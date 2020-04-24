Güney Kıbrıs’ta 40 bin test

Güneyde Kıbrıs’ta 5 yeni vaka ile sayı 795’e yükseldi

Güney Kıbrıs’ta 40 bin test

Güney Kıbrıs’ta dün 2 bin 322 test yapılırken, 5 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Beş vakadan 3'ünün takipteki vakalarla temasa geçenler, 2'sinin ise çeşitli kesimlere yapılan testler sonucu tespit edildiği belirtildi. 
   Rum Sağlık Bakanlığı, dünkü tespitlerle beraber toplam vaka sayısının 795’e çıktığını duyururken, toplam test sayısı 40 bin 744 oldu. 
   Bu arada Rum basını, sıradan 20 bin test yapılmasına ilişkin karar çerçevesinde sağlık çalışanları, fırıncılar, marketçiler ve güvenlik mensuplarına yönelik testlerin sürdüğünü yazdı.
   Caka sayısının azalmasıyla morallerin yükseldiğini belirten Rum basını, 29 Nisan’da yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında, normal yaşama dönüşle ilgili destayların belirleneceğini kaydetti. 

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 10:58
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tümü temiz çıktı
Tümü temiz çıktı
  1. KIBRIS