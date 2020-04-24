Güney'de poliklinikler randevu sistemiyle çalışacak

Güğney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi, devlet hastanelerinin poliklinik hizmetlerinin sadece randevu sistemiyle başladığını bildirdi.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun açıklamasına dayanarak her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise ameliyatların da önünüzdeki günlerde yeniden başlamasının planlandığını duyurdu.

Yoannu ayrıca, aşı bulunana kadar virüsün hayatımızdan çıkmayacağını ve virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini belirterek, Kıbrıs’ın bir ada olması ve girişlerin kapatılması sebebiyle avantajlı durumda bulunulduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Her 15 Günde Bir Önlemlerin Kaldırılması” başlığı altında manşetten verirken, kısıtlama ve önlemlerin her 15 günde bir, aşamalı olarak kaldırılacağını okuyucusuna duyurdu.

Önce fabrikalar açılacak

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle uygulamaya konulan tedbirlerin Mayıs ayından itibaren aşamalı olarak kaldırılacağını bildirdi.

Gazete, elde edilen bilgilere göre, gündelik hayatın normalleşmesi için gerekli olan bazı kriterlerin gerçekleşmesi durumunda kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılmasının gündemde olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve danışma kurulunun gerçekleştirdikleri toplantıda, kısıtlama ve önlemlerin nasıl ve ne şekilde kaldırılacağının ayrıntılarıyla ele alındığını vurgulayan gazete, kesin kararın 29 Nisan tarihinde verilmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Habere göre, söz konusu danışma kurulu bu konuda hazırlayacağı ayrıntılı önerileri 28 Nisan Salı günü Anastasiadis’in bilgisine sunacak ve ilgili karar 29 Nisan Çarşamba günü toplanacak Bakanlar Kurulu’nda alınacak.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen Korona virüs vakalarının tekli rakamlara düşmesi veya sıfırlanması durumunda kısıtlama ve önlemlerin aşamalı olarak kaldırılmasının söz konusu olabileceğini vurgulayan gazete, ilk aşamada küçük işletme ve fabrikaların açılmasının gündemde olduğunu yazdı.

Habere göre, Mayıs ayının başında gerçekleştirilecek bu ilk açılımın ardından yine Mayıs ayı içerisinde kuaförler, berberler, spor salonlarının, sosyal mesafe ve hijyen kuralları temelinde yeniden açılmaları öngörülürken, alışveriş merkezleri, oteller, eğlence yerleri ve restoranların ise dördüncü aşamada ve Haziran ayı içerisinde faaliyete geçmeleri düşünülüyor.