Dünya bunu bekliyor

Yeni tip Coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısı 185 bini aşarken, bilim insanları ve ilaç firmaları küresel salgını durdurmak için birbiriyle yarışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 83 yeni tip Coronavirüs (Covid-19), aşısının geliştirildiğini ve bunların altısının insan denemeleri aşamasında olduğunu belirtti. Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip Coronavirüs /Covid-19) salgını tüm dünyada etkili olan bir pandemiye dönüştü. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar salgını önleyecek aşıyı geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 2 milyon 650 binden fazla kişiyi enfekte eden virüsü durdurma çabalarına yeni araştırmaların katıldığını duyurdu. DSÖ, ilaç üreticilerinin yeni tip Coronavirüse yönelik bir aşı geliştirmek için küresel rekabette olduklarını ve dünya gelinde 83 Coronavirüs aşısının geliştirildiğini bildirdi. DSÖ, yaptığı açıklamada, “Geliştirilen aşıların 6’sının insanlar üzerinde klinik testleri başladı. 6 potansiyel aşının 3’ü Çin’de test ediliyor” ifadelerini kullanıldı.

DSÖ, 13 Nisan’da yaptığı açıklamada, dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapıldığını ve üçünün insan testlerine başladığını bildirmişti.

Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan "Moderna" ilaç şirketi, Çin'in Coronavirüsün genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini açıklamıştı.

