İlgiyle izlendi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), “Bastien ve Bastienne” operasını Lefkoşa’da çocuklar, gençler ve sanatseverlerle buluşturdu.

Devlet Opera ve Balesinden verilen bilgiye göre, KKTCDOB tarafından sahnelenen eser, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Beyaz Salon’da yer aldı.

Wolfgang Amadeus Mozart’ın henüz 12 yaşında bestelediği eser, tamamen Türkçeleştirilmiş sahnelemesiyle çocukları, gençleri ve sanatseverleri opera dünyasında özel bir yolculuğa çıkardı.

Temsil öncesinde KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre, Anadolu Ajansı’na eser ve sahneleme süreci hakkında bilgiler verdi.

Temsiller, Cumhurbaşkanlığı destekleriyle, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliğiyle ve iletişim destekçisi Telsim’in katkılarıyla KKTCDOB tarafından gerçekleştirildi.

Eserin bir sonraki temsilleri, 11 ve 12 Mart tarihlerinde saat 11.00’de yine Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Beyaz Salon’da gerçekleştirilecek.

KKTCDOB temsillere katılım gösteren tüm sanatseverlere teşekkür etti.



