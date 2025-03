Can kaybı artıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremin ardından zamana karşı yarış sürüyor. Bölgede şu ana kadar bin 700 kişinin hayatını kaybettiği depremde enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor.

Diğer yandan depremin yol açtığı hasar uydu görüntülerine de yansıdı. 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Myanmar'da zamana karşı yarış sürüyor.

Yıkık binaların altında kurtarılmayı bekleyenler için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor. Myanmar'ı vuran depremlerde can kaybı artmaya devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 600'ü aşarken, binlerce yaralı var.

Çevre ülkelerden gönderilen yardım ekipleri bölgeye ulaştı.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmarlı yetkililer, can kaybının daha da artmasından endişeli. Myanmar Kızılhaçı, ülkede ciddi bir yıkım olduğunu ve elektrik kesintileri nedeniyle yardım götürmekte zorlandıklarını açıkladı.

Myanmar'ın cunta yönetimi, ülkenin altı bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları kurumu, bölgedeki nüfus yoğunluğunu hesaba katarak, can kaybı tahminini 10 bin olarak açıkladı.