‘Vural’ paniği

Aselsan tarafından üretilen Radar Elektronik Destek (ES) Elektronik Saldırı Sistemi (EA) VURAL’ın Rum Milli Muhafız Ordusu’nu (RMMO) “Kör ettiği ve iletişimlerini kestiği” haber verildi.

Haftalık Simerini gazetesi haberi, “Türk Radarı Milli Muhafız Ordusu’nu Kör Ediyor ve İletişimlerini Bozuyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete "İleri teknoloji ve elektronik harp konularında uzman” diye nitelediği Vural radarının, 500 km menzile sahip TRS-22XX sabit radarla bağlantılı ES/EA mobil radardan oluştuğunu ve her ikisinin üssünün de Beşparmak Dağı zirvesinde (888 tepesi) bulunduğunu yazdı. Gazete, sistemin imkan ve kabiliyetleriyle ilgili detaylara yer verdi

Türk yapımı ve menşeli Vural’lardan sadece dört tane olduğunu, bunlardan birinin geçen yıldan beridir Kıbrıs’ta bulunduğunu yazan gazete, RMMO’nun elektronik harp konularından mustarip olduğuna dikkat çekti. Sistemin Libya ve Suriye’de de denendiğini belirten gazete, sistemin kurulu olduğu noktaların gösterildiği uydu haritasına da yer verdi.

