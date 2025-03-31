4 yıl sonra yürürlükte

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 14 Kasım 2021 tarihinde imzalanan protokol, 4 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TC Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu protokol kapsamında, KKTC'de Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi için yeni hizmet binalarının inşası gerçekleştirilecek. Projenin hayata geçirilmesinde, her iki ülkenin ilgili kurumları uygulama birimi olarak görev üstlenecek. Türkiye tarafında bu sorumluluğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) üstlenirken, KKTC hükümeti adına Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı süreçte yer alacak.

Protokol, yalnızca fiziksel yapıların inşasını değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki siyasi ve yapısal iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni hizmet binalarının modern, fonksiyonel ve çağdaş standartlarda inşa edilmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın onaylanması, KKTC'nin kamu kurumlarının fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve daha etkin hizmet sunulması açısından stratejik önem taşıyor. Aynı zamanda, Türkiye ile KKTC arasındaki yapıcı ilişkilerin somut projeler üzerinden devam ettiğini gösteren bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

İnşaat sürecinin ilerleyen günlerde başlaması ve her iki tarafın koordinasyon içerisinde çalışması bekleniyor. TOKİ'nin daha önce yurtiçi ve yurtdışında hayata geçirdiği büyük ölçekli projelerdeki tecrübesi, bu yeni yapılar için de güven verici bir unsur olarak öne çıkıyor.



Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025, 10:26