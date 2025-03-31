Çok sayıda yaralı var

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar tatilini başka illerde geçirmek için yola çıktı; ancak meydana gelen kazalar can yaktı.

Bayramın ilk günü, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kazalarda çok sayıda can kaybı oldu, birçok kişi de yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada, İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker (21) olay yerinde yaşamını yitirirken, Münire Cebe (38) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Barış Çil ve Ramazan Işıklı hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Kazada, yaralanan Fatma Tuğba Koç hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Güllü Ç. olay yerinde (50) ve Esma S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde, hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Kazada araçlardan biri alev aldı, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş hayatını kaybederken, diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan H.Ş, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya gidenlerin üzerinde bulunduğu motosiklet devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kazada ekiplerce yapılan kontrolde İshan Nilüfer’in hayatını kaybettiği belirlendi. S.D. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki polis memuru Mehmet Eren Yılmaz'ın (26) yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Mehmet Eren Yılmaz'ın Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi.

20 binin üzerinde hız ihlali cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin birinci günü hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 54 ilde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19 bin 326 kilometrelik güzergahta EDS sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıldığını kaydetti.

