Tsunami bekleniyor

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, dün sabaha karşı 03.00 sularında 8,8 büyüklüğündeki yıkıcı bir depremle sarsıldı. Depremin ardından lav püskürten Klyuchevskoy Yanardağı, hem volkanik faaliyet hem de tsunami tehlikesi nedeniyle bölgeyi alarma geçirdi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu, 19 kilometre derinlik olarak açıkladı. Bu deprem, 1952 yılından beri bölgede kaydedilen en şiddetli deprem olarak tarihe geçti. Uzmanlar, artçı sarsıntıların en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğüne ulaşabileceğini belirtti.

Tsunami Uyarısı yapıldı

Depremin ardından Rusya, Japonya, ABD, Ekvador ve Peru için tsunami uyarıları yapıldı. Japonya’da yaklaşık iki milyon kişiye tahliye emri verildi; dalga boyunun üç metreye ulaşabileceği bildirildi. ABD'nin California kıyılarına ulaşan dalgaların Arena Cove ve Monterey'e vardığı, güneye doğru ilerlediği açıklandı. Rusya’nın Sahalin bölgesindeki Severo-Kurilsk şehri tsunami nedeniyle sular altında kaldı. Liman kenti ile Alaid adlı bir balıkçılık tesisi ağır hasar alırken, bazı gemiler açık denize sürüklendi. Elektrik altyapısı da hasar gördü. Yetkililer şehirlerde acil durum ilan etti.

Fukuşima tahliye edildi

Japonya’da en büyük tehlike, Fukuşima Nükleer Santrali için oldu. 2011’deki deprem ve tsunami sonrası büyük bir felakete sahne olan Fukuşima, yeni tehdit karşısında boşaltıldı. Santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığını, çalışanların tahliye edildiğini duyurdu.

Balinalar karaya vurdu

Depremin ardından Japonya kıyılarına çok sayıda balina vurdu. Uzmanlar, deniz altı sismik aktivitenin deniz canlıları üzerinde dramatik etkiler yarattığını belirtti.

Volkanik hareketlilik başladı

Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda yer alan Klyuchevskoy Yanardağı, meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki güçlü depremin ardından lav püskürtmeye başladı. Volkanik hareketlilik, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA tarafından duyuruldu.

Bilim insanları, depremin volkanik aktiviteyi tetiklemiş olabileceğine dikkat çekerek, bölgedeki sismik hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Klyuchevskoy, sadece Kamçatka’nın değil, tüm Avrasya’nın en aktif ve en yüksek yanardağlarından biri olarak biliniyor.

Deniz seviyesinden 4 bin 850 metre yüksekliğe ulaşan volkan, bölgedeki Ust-Kamçatski yerleşimi yakınlarında bulunuyor.

Tarihi sarsıntı

Hawaii Üniversitesi’nden Jeofizik Uzmanı Helen Janiszewski, bu depremin kayıt altına alınan en büyük 10 depremden biri olduğunu açıkladı. Bu büyüklük, 2011’deki Japonya depreminden bu yana dünya çapında ölçülen en şiddetli sarsıntı oldu.

Şimdilik can kaybı yok

Yetkililer, şu ana dek can kaybı bildirilmediğini, ancak hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediğini açıkladı. Anaokulları ve bazı kamu binalarında yapısal hasar oluştuğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025, 09:47