İsrail’e gözdağı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin'i tanıma sinyali verdi. Starmer, "İsrail Gazze'deki duruma ilişkin somut adımlar atmazsa, İngiltere eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devleti'ni tanıyacak" dedi.

İngiltere'den Filistin'i tanıma sinyali geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İsrail Gazze'deki duruma ilişkin somut adımlar atmazsa, İngiltere eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devleti'ni tanıyacak" dedi.

Starmer, kabineye iki devletli çözümün uygulanabilirliğini sağlamak için bu kararı aldığını da belirtti.

"Gazze'deki yıkım yürek parçalayıcı"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise "Gazze'deki yıkım yürek parçalayıcı, çocuklar açlıktan ölüyor. İsrail'in yardımı damla damla vermesi dünyayı dehşete düşürüyor." dedi.

Bu karar, İngiltere'nin Avrupa’daki diğer liderlerle birlikte üzerinde çalıştığı yeni bir barış planı ve Gazze’ye insani yardımın artırılması konularının da ele alındığı toplantının ardından geldi.

Daha önceki İngiliz hükümetleri, Filistin devletini "doğru zaman geldiğinde" tanıyacaklarını belirtmiş ancak hiçbir zaman somut bir takvim ya da şartlar ortaya koymamıştı.

Macron da tanıyacaklarını açıklamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron açıklamasında "Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim. Eylülde BM Genel Kurulu'nda ilan edeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Macron, kararını Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'a bir mektupla bildirdiğini açıklamıştı.

