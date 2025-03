Anlamlı mesaj

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Muhataplarımızı artık Kıbrıs'a çözüm odaklı, makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Güler yakın çevre başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, risk ve tehditleri de beraberinde getirdiğini belirterek, bunun Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki önemini daha da artırdığını vurguladı.

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylesine stratejik ve hassas bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek aynı zamanda dünya barışı ve istikrarına katkı sunabilmek için güçlü bir orduya sahip olmak zorundayız. Bu güçlü ordu da elbette ki personeliyle, teknolojik imkan ve kabiliyetleriyle karada, denizde, havada, uzayda ve siber alanda her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı niteliklere haiz olmalıdır."

Güler şunları kaydetti:

"Şanlı ordumuz, hudutlarımızı en etkin tedbirlerle korumakta, terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, Mavi ve Gök Vatanımızda hak ve menfaatlerimizin muhafazasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Bu faaliyetlerinin yanı sıra başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek vermekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Ayrıca şanlı ordumuz bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak bugüne kadarki en büyük ve en geniş katılımlı tatbikatları da gerçekleştirmektedir. Ordumuzun böylesine kritik görevleri başarıyla ifa edebilmesi, gücünü ve etkinliğini sürdürebilmesi için bizler de yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünleriyle ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz.

"Provokatif yaklaşımları asla kabul etmeyeceğiz”

Bakan Güler, ülkeler arasındaki kriz ve sorunların çözülmesi için uluslararası hukuku ve barışı esas aldıklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

Yunanistan ile sorunların çözümüne de bu esaslar çerçevesinde yaklaşıldığına, ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Kimi zaman bazı Yunan yetkililerin ülkelerimiz arasındaki ilişkileri sabote edebilecek söz ve davranışlar sergilediğine şahit oluyor, bu provokatif yaklaşımları asla kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Çözüm odaklı ve samimi bir tutumun, ülkelerimiz arasındaki sorunların giderilmesi için önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Yine aynı şekilde bazı muhataplarımızın Kıbrıs konusunda da tarihi ve mevcut gerçeklere uygun olmayan, 50 yıl öncesinden kalma ve miadı dolmuş söylemleri bıkmadan usanmadan dile getirmelerine şahit oluyoruz. Muhataplarımızı artık konuya çözüm odaklı, makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz. Kendilerine, uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başlandığı gibi tek ve kesin çözümün adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğu gerçeğiyle hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Unutulmamalıdır ki adalet üzerinde yükselen bir işbirliğinin kaybedeni olmaz."



Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025, 10:30