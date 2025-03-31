Ajanlar kol geziyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele'de şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından durdurulan Serhi Kolosov ile Oksana Dobrovishou adlı Rus vatandaşlarının üzerinde yüklü miktarda para tespit edildi.

Serhi Kolosov’nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 39 bin 615 Amerikan Doları ve 14 bin 900 Euro nakit para bulundu.

Serhi Kolosov ile Oksana Dobrovishou’nun birlikte kaldığı Girne'deki ikametgahlarında yapılan aramada ise bin 800 Amerikan Doları ve 2 İsviçre Frangı ele geçirildi.

Her iki şüpheli de soruşturma kapsamında tutuklanırken; telefonlarında yapılan incelemede İskele Polis Müdürlüğü bahçesinde bulunan polis araçlarının yanı sıra ada genelindeki 700 Resmi Hizmet Aracının (RHA) fotoğrafı tespit edildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Serhi Kolosov ile Oksana Dobrovishou polis sorgulamasında fotoğrafların hangi amaçla çekildiğini söylemedi.

Üstlerinde ve evlerinde yüklü miktarda para bulundu

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Hüseyin Özduman, 29 Mart 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü bahçesinde şüpheli hareketler sergileyen zanlı Serhi Kolosov’un, üzerinde yapılan aramada, taşıdığı çanta içerisinde, 39 bin 615 Dolar ve 14 bin 900 Euro bulunduğunu açıkladı.

Devletin araçlarını fotoğrafladılar

Hüseyin Özduman, zanlının cep telefonu galerisinde ise İskele Polis Müdürlüğü bahçesinde bulunan polis arabalarının yanı sıra, tüm ada genelindeki Resmi Hizmet Araçlarının yer aldığı 700 adet fotoğraf bulunduğunu aktardı.

Özduman; zanlının, paranın 15 bin dolarlık kısmının eşi Oksana Dobrovishou’ya ait olduğunu söylediğini bildirdi.

Oksana Dobrovishou’nun da gözaltına alındığını ve zanlıların Girne’de bulunan ikametgahlarında yapılan aramada, bin 800 Dolar ve 2 bin İsviçre Frangının bulunduğunu anlatan polis; zanlıların konu parayı şans oyunlarında kazandıklarına dair izahatta bulunduklarını ifade etti. Polis; meselenin ciddi olduğuna dikkat çekti ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

“Kedilerimiz ne olacak”

Mahkemede söz alan zanlılar, “Evde beslediğimiz kedilerimiz var, biz tutuklanırsak onlara kim bakacak” şeklinde konuştu. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

