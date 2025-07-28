Ekipler mücadele ediyor

Bursa, Karabük ile Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale dün de devam etti. Bursa'daki yangınlarda rüzgar yeniden alevlenmelere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıkladı. Orhaneli'deki yangında kalp krizi geçiren itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanlarda, önceki akşam üzeri çıkan yangınlara müdahale dün geç saatlere kadar sürdü. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışma-larına vatandaşlar da destek verdi.

Talihsiz kaza

Yangının Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve gönüllü sevk edildi. Bolu’dan yangına destek olmak amacıyla yola çıkan gönüllülerden biri olan Kazım Bayrak, su tankeriyle birlikte müdahale bölgesine ilerlediği sırada kaza meydana geldi. Engebeli arazide ilerleyen tanker, henüz bi-linmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Bayrak olay yerin-de hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kazım Bayrak’ın Bolu’dan hiçbir ücret talep etmeden, tamamen gönüllü olarak yangınla müca-deleye katıldığı öğrenildi. 3 kişinin vefat haberi ailelerini ve bölgede görev yapan ekipleri yasa boğdu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazada hayatını kaybeden gönüllülerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında devam eden yangının söndürülmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Harmancık'taki yangının 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu belirten Başkan Bozbey, yangın tehlikesine karşı 5-6 mahallenin tamamen boşaltıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün çıkan yangınların tamamı kontrol altına alındığını du-yurdu.

3 ilde 4 yangının devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bursa Kestel ve Harmancık, Kahramanmaraş Onikişubat, Karabük Safranbolu.

Bursa'da toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi.

Safranbolu'da durumun daha iyiye gittiğini söyleyebilirim ama yeniden bir alevlenme oldu.

Onikişubat, taşlık, kayalık zor bir coğrafya. Burada da tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.

Karabük yangınının dumanı Bolu semalarında

Karabük'te beş gündür devam eden orman yangınları sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bo-lu'ya ulaştı. Gerede'de araçların üzeri külle kaplanırken, kent genelinde duman kokusu oluştu.

Ayrıca Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki ak-şamüzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar dün de aralıksız sürdü. Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 342 personelle müdahale etti. Yangına müdahale çalışmalarına Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Gaziantep, Konya ve çevre illerden arazözler ile iş makineleri de destek verdi.



Yangınlarla ilgili 3 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri ara-sında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili jandarma tarafından, 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

