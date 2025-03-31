Küslükler geride kaldı

İslam dininin iki büyük bayramından biri olan üç günlük Ramazan Bayramı dün başladı.

Bayram namazı, ülke genelindeki tüm camilerde saat 07.07’de kılındı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayram namazını Dr. Suat Günsel Camisi’nde kıldı ve halkla bayramlaştı. Bayramlarda hoşgörünün, sevginin, saygının, birlik, beraberliğin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dargınlık ve küskünlüğün geride kaldığı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra eşi Sibel Tatar’la saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaştı.

Bayramlaşmaya; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve eşi, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve eşi, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşi, devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tebrik kabulünün ardından, Cumhurbaşkanlığı’nın bahçesindeki resepsiyona geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, konuklarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halkla bayramlaşmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’deki kardeşlerinin yanı sıra tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Hoşgörü, sevgi ve saygı

Bayramların, hoşgörünün, sevginin ve saygının ön planda olduğu özel günler olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının geçmişte büyük mücadeleler verdiğini ve çeşitli haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayan Tatar, “Anavatan Türkiye'nin destekleriyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün bağımsız ve onurlu bir şekilde yoluna devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Son günlerde yaşanan olumsuzlukların birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inanç belirten Tatar, herkesi sağduyuya, hoşgörüye ve karşılığı saygıya davet etti.

Kıbrıs konusunda yürütülen iki devletli çözüm anlayışının kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çeken ve geçtiğimiz günlerde Cenevre’de düzenlenen toplantıda Kıbrıs Türk tarafının haklı taleplerini net bir şekilde ortaya koyduklarını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bu sürece tam destek verdiğini dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde çeşitli açılımların hayata geçirilmesiyle Kıbrıs Türk ve Rum halklarının ortak yararına olacak iş birliklerinin gündeme gelebileceğini belirten Tatar, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle şekilleneceğini söyledi.

