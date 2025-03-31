Bayramlarını kutladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, UBP'nin Köşklüçiftlik'teki Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşmaya; Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bazı bakanlar ve hükümet yetkilileri de katıldı.

Bayramlaşma sonrası Başbakan Ünal Üstel basına yaptığı açıklamada, vatandaşlara seyahat ederken dikkatli olunması, gece bir yerlere gidilecekse geri dönüşün de düşünülmesi tavsiyesinde bulundu.

Bayramların dargınlıklar ve küskünlüklerin bitmesi için önemli fırsatlar olduğunu kaydeden Üstel, “Birlik ve beraberlikleri rencide edecek söylemlerden çekinmemiz lazım.” dedi.

Üstel, halkın Ramazan Bayramı’nı yürekten kutladı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Girne İlçe Binası’nda düzenlenen bayramlaşmada partili ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Üstel, ayrıca UBP Güzelyurt İlçe Binasında düzenlenen bayramlaşmada da partili ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da UBP Güzelyurt İlçe Binasındaki bayramlaşmaya katıldı.