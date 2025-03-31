Umutlu ve mutlu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs konusundaki gelişmelerden umutlu olduğunu söyledi. Fileleftheros gazetesi röportajı “Başkan Nikos Hristodulidis: Müzakerelerin Yeniden Başlaması Hedefiyle İlk Önemli Gelişmelerin Arifesindeyiz” başlığı altında verdi.

Gazete, Hristodulidis’in gayrı resmi Cenevre Konferansına ilişkin ilk analizini yaptığını ve Kıbrıs sorununa ilişkin ilk önemli gelişmelerin arifesinde olunduğunu söylediğini vurguladı.

Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının hedef ve arzusunun Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin 2017 yılında kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu yineleyerek, Türk tarafının tutumu yüzünden Cenevre’de bunun mümkün olmadığını iddia etti.

Cenevre’de, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ilk önemli adımın atıldığını, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilci ataması ve Temmuz ayında yeni bir konferans gerçekleştirilecek olmasının bu ilk adımının en önemli unsurları olduğunu belirten Hristodulidis, ayrıca görüşülmek üzere uzlaşılan Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) de Kıbrıs sorununun çözümüne ilerlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Türk tarafını suçladı

Hristodulidis, Cenevre konferansında, üzerinde uzlaşıya varılmış çözüm çerçevesi dışında kalan herhangi bir unsura, doğrudan veya dolaylı yoldan değinilmemiş olmasının da dikkate alınması gerektiğini, Türk tarafının, iki devletli çözüm tezlerinin inşa edilmeye başlanabilmesi için, toplantının bitişinin ardından çıkmazın ilan edilmesini ve çıkmaza dair ifadelerin dahil edilmesini istediğini savundu. Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin özel temsilci ataması konusunda bile Türk tarafının olumsuz tutum takındığını iddia etti.

Hristodulidis, “karşı tarafın GYÖ’lere ilişkin talepleri dahi devletlerin egemenliklerine ilişkin konular dahilindeydi ve kabul görmedi” iddiasında bulunurken BM Genel Sekreteri, İngiltere Bakan Yardımcısı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın uzlaşılmış çerçeveye yönelik bağlılıklarını açıkça dile getirdiklerini de savundu.

Çabalar sona ermedi

Hristodulidis: “Çabalar sona ermedi. Müzakerelerin yeniden başlamasını başarmak amacıyla değerlendirmeye çalışacağımız ilk önemli gelişmelerin arifesindeyiz” şeklinde konuştu.

BM Genel Sekreteri’nin “yeni bir atmosferin varlığından bahsettiğinin” hatırlatılması ve bu konudaki düşüncesinin sorulması üzerine ise Hristodulidis, Genel Sekreterin bu ifadeyle ilk olarak Konferansın sonuçlarına ve Türkiye’yle özlü bir görüşme gerçekleştirilmesine, görüş alış verişinde bulunulmasına atıfta bulunduğunu iddia etti.

Hristodulidis, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir ortamın varlığı, Türkiye’nin AB’ye olan ilgisinin yeniden canlanması ve bölgede ve Ukrayna’daki yeni gelişmeler göz önüne alındığında “yeni bir ortamdan” ve “karşılıklı faydalardan” bahsedilebileceğini belirtirken Türkiye’nin AB katılımı konusundaki talepleri ve Kıbrıs karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerektiğini de göz önüne alarak, Türkiye’yle doğrudan Güven Yaratıcı Önlemler görüşmeye hazır olduklarını yineledi.

