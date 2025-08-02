Propaganda gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti. Hamas, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ziyaretini "propaganda amaçlı bir gösteri" olarak niteledi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff Gazze'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze İnsani Yardım Vakfı'na ait yardım dağıtım noktasını ziyaret etti.

Büyükelçi Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail ordusundan brifing aldık ve sahadaki insanlarla konuştuk. GHF günde 1 milyondan fazla öğün, inanılmaz bir başarı” ifadelerini kullandı.

Witkoff'un Gazze ziyareti 5 saat sürdü. Witkoff, sahadaki durumu belirlediklerini, koşulları değerlendirdiklerini ve başta ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (Gaza Humanitarian Foundation-GHF) olmak üzere kuruluşlarla görüştüklerini kaydederek, "Ziyaretin amacı, Başkan Trump'a insani durumu net bir şekilde anlatmak ve Gazze halkına gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak için bir plan hazırlamaya yardımcı olmaktı" iddiasında bulundu.



Hamas tepki gösterdi

Hamas, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ziyaretini "propaganda amaçlı bir gösteri" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Witkoff'un Gazze ziyareti, halkımızı açlığa mahkum eden ABD-İsrail ortaklığının yol açtığı öfkeyi bastırmaya yönelik bir propaganda gösterisidir." ifadeleri kullanıldı.

Witkoff'un Gazze'de yalnızca İsrail'in görmek istediği yönleri gördüğü, yaşanan insani felakete ise "yanıltıcı İsrail bakışıyla" yaklaştığı belirtilen açıklamada, Witkoff'un İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na bağlı yardım dağıtım merkezine yapacağı ziyaretin, "savaş makinesinin önünü açmak için sahnelenen bir ölüm tiyatrosu" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Beyaz Saray'ın uzun süre inkar ettikten sonra Gazze'deki kıtlığı kabul etmesinin, ancak bu felakete yol açan İsrail'i açıkça suçlamamasının, "faili aklamak" ve "suçun sürmesine siyasi zemin hazırlamak" anlamına geldiği vurgulandı.

