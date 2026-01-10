Sıra yargıda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, tasarruflarında bir adet 8 aylık kuzu bulunan ve kuzu hakkında makul izahattı bulunamayan zanlılar; H.A. ile H.G., dün kanunsuz mal tasarrufu suçlamasıyla teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy; 4 Ocak’ta, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kontrollerde, alkollü sürüş yaptığı esnada tespit edilen bir şahsın aracında bir adet kuzu bulunduğunu anımsattı. Kuzunun, mesele kapsamında önceden tutuklanan H.A.’dan alındığının tespit edildiğini anımsatan polis, H.A.’nın konu kuzuyu zanlı H.G.’den aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, kuzu hakkında makul izahta bulunamayan zanlıların, şu an itibariyle kanunsuz mal tasarrufu suçuna methaldar olduklarını ifade etti ve uygun teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme; zanlıların 30’ar bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı birer kefilin, 600’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmeleri şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

