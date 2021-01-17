Çin'de yeni tip koronavirüsü

Çin'de dondurma örneklerinde yeni tip koronavirüse rastlanması üzerine binlerce ürüne el kondu. Çin'de yaşanan bu gelişme dondurulmuş gıdalar yoluyla virüsün yayılımı konusunda endişeleri de yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz ay Çin Ulaştırma Bakanlığı donmuş gıda zincirinin virüsün yayılımında etkili olabileceğini belirtmişti.

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.

Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Virüs dondurulmuş gıdalarla mı yayılıyor?

Tianjin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edilmesi şehri alarma geçirdi ancak kentteki dondurulmuş ürünlerle ilgili tartışmalar yeni değil.

Çin'in en büyük liman kentlerinden biri olan Tianjin'de, geçtiğimiz Kasım ayında Almanya'da ithal edilen bir dondurulmuş domuza temas eden bir soğuk hava deposu çalışanında da koronavirüs tespit edilmişti.

Çinli yetkililer bunun üzerine soğuk hava depolarından düzenli olarak numuneler toplamaa başlamış, ithalat yapılan şirketin ürünlerinde üçten fazla kez virüs tespit edilmesi durumunda ithalatın askıya alınması kararını almıştı.

Benzer şekilde geçtiğimi Aralık ayında da donmuş gıdaların üzerinde koronavirüse rastlanmış, Çin Ulaştırma Bakanlığı donmuş gıda zinciri üzerinden virüsün yayılımını engellemek üzere bir dizi önlemin olduğu bir kılavuz hazırlamıştı.

Koronavirüs için üretilen aşıların da dondurucu soğuklukta saklanıyor ve taşınıyor olması, tüm dünyaya yapılacak bu sevkiyatlar yoluyla virüsün yayılımını hızlandırma ihtimalini de getirdi.