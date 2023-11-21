Çocukların ölümüne Dünya tepkisiz..

Filistin Esirler Cemiyeti, "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, yılbaşından bu yana yaklaşık 900 Filistinli çocuğu gözaltına aldığını bildirdi.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda 3 binden fazlası öğrenci olmak üzere 5 binin üzerinde çocuk hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

- Endonezya Hastanesinde cesetler yığıldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesini toplu mezara dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in Endonezya Hastanesinde poliklinikler ile ameliyathane katını vurduğunu, askeri araçlar tarafından kuşatılan hastanede cesetlerin yığıldığını bildirdi.

Mısır yönetimi, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı'ndan 6 binden fazla yabancı ile 236 yaralı Filistinlinin giriş yaptığını bildirdi.

Uluslararası Af Örgütü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlenen "savaş suçlarının" soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısına çağrıda bulundu.