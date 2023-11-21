Herkesin gözü önünde "Mastürbasyon" yaptı...

Lefkoşa’da, sokak ortasında mastürbasyon yapan şahıs, görenlerin polise bildirmesi üzerine tutuklandı.“Müstehcen Teşhirde Bulunmak” suçundan tutuklanan D.A. isimli şahıs mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede detayları aktaran polis, Pazartesi günü saat 13.20 sıralarında Lefkoşa'da umumi bir yer olan Şht. Kemal Köse Sokak üzerinde bulunan zanlının, kullanımında bulunan van aracın sağ arka kapısı önünde etraftan görülebilecek şekilde mastürbasyon yaptığını anlattı.Polis, zanlıyı görenleri yaptığı şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.Alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 16:21