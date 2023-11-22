Beğeniyle izlendi

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Güzelyurt’taki Tiyatro Günleri “İstibdat Kumpanyası” adlı oyunla başladı

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Güzelyurt Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl Kasım 2023- Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek “Bekir Kara 19. Tiyatro Günleri” perdelerini açtı.
Verilen bilgiye göre, Tiyatro Günleri Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “İstibdat Kumpanyası” adlı oyunuyla hafta sonu başladı.
Güzelyurt AKM’de gerçekleşen oyunu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis üyeleri ve sanatseverler izledi.
Uğur Saatçi’nin yazdığı, İlter Şen’in yönettiği oyunda Padişah Sultan Abdülhamit Han’ı tahtından indirmeyi düşünen Şeref Paşa’nın, tiyatroyu araç olarak kullanması anlatılıyor.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, oyunun sonunda Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Önder Özcan’a gecenin anısına plaket takdim etti.

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