KKTC dünya ile kucaklaşmalı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Açıklamaya göre, Üstel, Başbakanlık Şeref Salonu’ndaki görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Celal Bayar yönetimindeki Türk Mukavemet Teşkilatı’nın milli davaya yakınlığının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Üstel, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın KKTC’nin bugünlere gelmesinde önemli katkısı olduğuna vurgu yaparak, devletin var olmasında sarf edilen çabaların önemine dikkat çekti.

Üstel, yüzyıllar öncesinde başlayan mücadelelerinin, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlük içinde KKTC’nin kurulmasıyla tamamlandığına vurgu yaparak, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu ve bugün de birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ve devletinin değerini iyi bilmesi yanında mücadelesini gelecek nesillere aktarmasının önemine de işaret eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformda, KKTC’ye verdiği desteğin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs’ta federasyon çerçevesinde bir çözümün artık söz konusu olmadığına da vurgu yaparak, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ile KKTC’yi daha güzel günlere taşıyacaklarını ve dünyayla kucaklaştıracaklarını vurguladı.

Bayar: Milli şuur yeni nesillere aktarılmalı

Kabulde konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise, “Büyük bir gururla ve şerefle gerek anavatanımızın 100. yılını gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yılını kutladık. Bizler TMT Mücahitler Derneği olarak milli şuuru ayakta tutmak, yeni nesillere aktarmak, aramızdan ayrılan değerli üyelerimizi ve komutanlarımızı anmak ve hatırlatmak için dernek olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz” dedi.

