‘Direk uçuşa hazırız’

Emir ERTORUN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, İngiliz parlamenterler ve İngiltere Kıbrıs Türk toplumu mensuplarıyla bir araya geldi.

Westminster’de Millbank House’da yer alan yuvarlak masa toplantısında, İngiliz parlamenterler ile Kıbrıs Türk toplumu mensuplarına, Kıbrıs’taki tarihi ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlattı, iki devletli çözüm siyaseti hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının, milli mücadele döneminden beridir her aşmada yanında ve destekçisi olduğunu belirtti, iki devletli çözüme de tam destek verdiğini söyledi.

Kıbrıs’ta bugün iki devlet olduğunu tüm kesimlerin bildiğini vurgulayan Tatar, garantör ülke İngiltere’nin de Kıbrıs gerçeklerini çok yakından bildiğini kaydetti, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu koruması gerektiğini belirtti.

Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın, iki devletin her alanda iş birliğini geliştirebileceğini ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atabileceğini anlatarak, İngiltere’nin de bu çerçevede Kıbrıs siyasetini yeniden gözden geçirmesi ve Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Amaçlarının, geçmişin bir daha yaşanmayacağı, adil, kalıcı, sürdürülebilir, Kıbrıs Türk halkının devleti, eşitliği, egemenliği, bağımsızlığı, uluslararası eşit statüsü, hak ve hukukunun korunması olduğunu ifade eden Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün de vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Federasyon görüşmelerinden bir sonuç alınamadığını anımsatan Tatar, Crans Montana görüşmelerini hatırlattı.

KKTC güçlü bir devlet…

Rum yönetiminin kendileriyle iş birliği yapmak yerine hala daha her alanda sadece engelleme peşinde olduğunu işaret eden Tatar, ekonomisi, kurumsal yapısı, eğitim, turizm, insan hakları, demokrasisiyle güçlü bir devlet olan KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin direkt uçuşlara yeni havalimanı ile hazır olduğunu, bu konuda İngiltere ile iş birliği yapılabileceğini anlattı.

Direkt uçuşların, direkt ticaretin, uluslararası spor faaliyetlerinin engellenmesinin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Tatar, İngiliz vatandaşlarının KKTC’de yaşadığını, ziyaret ettiğini, ticaret yaptığına işaret etti, bu nedenle İngiltere’nin, İngiliz hükümetinin Kıbrıs siyasetini gerçeklere göre yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları süresince Westminster'da, parlamentoda, İngiliz parlamenter ve İngiltere'nin önde gelen medya temsilcileriyle de ara ara bir araya geldi.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 09:46