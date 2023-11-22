Sarayda toplantı yapıldı

‘Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’ (ICIJ) tarafından ‘Cyprus Confidential’ adıyla açıklanan raporda Güney Kıbrıs’ın uzun süreden beri Rus kara parasının aklandığı bir yer haline geldiği açıklandı. Raporun yayınlanması Güney Kıbrıs’ta gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Haravgi gazetesi; bu konuda atılacak adımların Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında Saray’da gerçekleştirilen toplantıda ele alındığını yazdı.

İngiliz makamlarının yardımıyla bir denetim çerçevesi oluşturulmasına karar verildiğini yazan gazete, davaların araştırılması için yabancı soruşturma memurlarının Güney Kıbrıs’a geleceğini de kaydetti.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Rum hükümetinin, ABD ve İngiltere tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların izlenmesiyle ilgili çerçevenin iyileştirilmesine katkıda bulunacak İngiliz uzmanların bekleyişi içerisinde olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’taki “Tüm Kıbrıs Barolar Birliği” ise yaptığı açıklamada, yaklaşık altı aydır devletin kendilerine ABD ve İngiltere’nin Rum hükümetine yaptırımların ihlal edilmesi konusunda verdiği bilgileri vermesini beklediklerini ifade ederken, bu bilgilerin iki ülkenin büyükelçiliklerinin yetkili departmanları tarafından geçen mayıs ayında Rum tarafına sunulduğuna işaret etti.

Hristodulidis’in, söz konusu toplantıda, yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmaların gidişatı ve ABD tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımların takibiyle ilgili çerçevenin iyileştirilmesine ilişkin kararların uygulanma süreci konusunda bilgilendirildiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in, bu konularda büyük bir uzmanlığa sahip bir ülkeden yabancı uzmanların desteğini istediğini söylediğini ekledi.