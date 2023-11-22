Sorunlar kangrenleşti

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesindeki görüşmeler dün de devam etti.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 11.55’te başlayan komitede 260 Milyon TL’lik Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bütçesi ele alınarak, oy birliğiyle onaylandı.

Ardından Mahkemeler Bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2 milyon TL artışla, 522 milyon 479 bin 500 TL olarak onaylandı.

Toplantıda, komite üyeleri, bazı milletvekilleri ve bürokratların yanı sıra Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de yer aldı.

Baybars: Talep edilen kaynak verilmedi

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars bütçe üzerine söz alarak, mahkemelerin talep ettiği kaynağın verilmediği eleştirilerini yinelediklerini ifade ederek, bunun rutin pratiğe dönüştüğünü söyledi. Baybars, bunun yerine Yüksek Mahkeme Başkanı’nın eksiklikleri dile getirmesini önerdi.

Şefik: İhtiyaçlar karşılanmıyor

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de, personel eksikliğinin olduğunu dile getirerek, “Sorunlarımız kangrenleşmiş şekilde devam etmektedir” dedi.

Devletin imkansızlıklarının farkında olduklarını ancak araç ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmadığını belirten Şefik, personel konusunda da taleplerinin onaylanmadığını söyledi.

Esas sorunların bir tanesinin kamunun sorunlarından kaynaklandığını ifade eden Şefik, bina konusunda yaşanan sıkıntıları anlattı.

Şöforoğlu, destek sözü verdi

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoforöğlu söz alarak, ihtiyaçlar konusunda gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Akansoy: Kurum bakanlığa muhtaç edildi

CTP Milletvekili Asım Akansoy da, göz bebeği gibi bakılması gereken kurumu bakanlığa muhtaç bırakmamak adına gereken fonun bütçeye aktarılması gerektiğini söyledi.

Toros: Yasama yürütme yargı dengesi önemli

CTP Milletvekili Fikri Toros ise yargı sisteminin bağımsızlığı konusunda yayılan dedikodulardan büyük rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Demokrasi ve hukukun özgürlüğü açısından yasama yürütme yargı arasındaki dengenin önemine işaret eden Toros, yargının siyasi etmenlere karşı bağımsızlığının zaruri olduğunu vurguladı.

Artan nüfus ile suç oranlarının da arttığını dile getiren Toros, mahkemeler bütçesinin, adaletin gününde yerine getirilmesini engelleyecek bir bütçe olduğunu savundu.

Barçın: Ülkenin ayıbı

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, özellikle çocuklara yönelik suçların arttığına işaret ederek, mahkemelerde psikolog kadrosunun bekletilmesinin iktidar ya da muhalefet ayırmaksızın "ülkenin ayıbı" olduğunu ifade etti.

Barçın, diğer bakanlıkların da temsil giderlerinde mahkemeleri örnek alması temennisini ifade etti.

Küçük: Girne Mahkemeleri taşınmalı

Söz alarak Girne mahkemelerinde çok ciddi sıkışıklıklar olduğunu dile getiren UBP Milletvekili Hasan Küçük, bu binanın taşınması konusunda durumun ne olduğunu sordu.

Berova: Bina konusunda hassasım

Yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova da, daha önce, mahkemelere verilmesi konuşulan eski hastane binası için çalışma yaptıklarını ancak bu binada yapılacak her tür tadilat ve tamiratın Eski Eserler tarafından onaylatılmak durumunda olduğunu ifade etti.

Tamirat için o dönemde yaptıkları keşif bedelinin de çok yüksek olduğunu anlatan Berova, kendisinin de bu konuda hassas olduğunu belirtti, Planlama İnşaat Dairesinden bu konuda talepte bulunacaklarını kaydetti.

Dünkü çalışmalarını tamamlayan komite bir sonraki toplantısını cuma günü saat 10.00'da yapacak. Cuma günü Hukuk Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.



Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 09:45