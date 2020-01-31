Ölüm korkusu yaşadı

Abdullah SUİÇMEZ

Paşaköy Belediye Meclis üyesi Hasan Ergin, geçtiğimiz Salı akşamı Diyalog TV Halk Meclisi programı için Kurudere köyüne giderken ‘ölüm kavşağı’ olarak adlandırılan noktada büyük bir kaza yaşadı.

Yolu geçmek için dikkatlice beklediği esnada Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde seyreden

Gökhan Bekler (36) yönetimindeki RF 674 plakalı salon aracın çarpması sonucunda ölüm korkusu yaşayan Hasan Ergin “Oayın ciddiyetini bu kaza ile daha çok anlamış oldum” dedi ve bundan sonraki eylemlere güçlü destek vereceğini ifade etti.

Kazanın ardından programa katılan Ergin şunları ifade etti:

“Halk Meclisi programına katılmak için gelirken söz konusu yolda kaza geçirdim.

İktidarı, muhalefeti, belediye başkanları ve muhtarlar dahil olmak üzere herkesin bu işe ağırlıkla eğilmesi lazım. Çok dikkatli bir şoför olmama rağmen kaza yaptım; sola baktım ışıklar çok uzaktaydı ama bir baktım burnumun dibinde bitti. Aracın ucu dokundu ve kaza oldu. Sayın Ulaştırma Bakanı’na sesleniyorum, mutlaka bu kavşağa çözüm üretilmesi lazım. İnsanlar kamerayı geçince basıyor pedala. Çok insan ölecek. Ben yaşadığım kazada şunu gördüm; burayı ya çembere dönüştürecekler ya da kamerayı kavşağın dibine koyacaklar ve hız limitini düşürecekler. Cezalar da ağırlaştırılacak. Yol gerekirse bir hafta kapatılsın ama bir çare bulunsun.”