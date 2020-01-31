6 kişilik aile sokakta

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde önceki sabah erken saatlerde meydana gelen yangında 6 kişilik ailenin yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yatak odasındaki elektrikli sobadan çıkan yangın kısa sürede evin ikinci katını tamamen sardı.

Yangında odada bulunan 17 yaşındaki Alperen Başarır’ın elleri ve ayaklarında yanıklar oluştu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Alperen Başarır tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangında evi kullanılmaz hale gelen epilepsi hastası İbrahim Başarır, “Bu soğuklarda, çoluk çocuk ne yapacağız” diyerek isyan etti. Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de (ZAYDER) yardım çağrısı yaparak, “El birliği ile ailenin evini inşa etmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Baba Başarır: Bu yükü taşıyamam

Diyalog’a konuşan İbrahim Başarır, şunları söyledi: “Sabaha karşı 04.30 sıralarında üst kattaki odalarımızdan gelen seslere uyandım. Koşup baktığım zaman odanın yandığını gördüm. Üst kata çıktığım zaman tüm odayı alevlerin sardığını gördüm ve artık yapacak bir şey yoktu. Oğlum Alperen, o odada kalıyordu ve elektrikli soba ile odasını ısıtıyordu.

Tahmin ediyorum ki yangın elektrikli sobadan kaynaklandı. Sağ olsun yangına itfaiye hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü ancak ev artık kullanılamaz hale geldi.

Epilepsi hastası olduğum için engelli maaşıyla geçiniyorum. Bu soğuklarda böyle bir talihsizlik yaşadık. Bu yükün altından yalnız başıma kalkamam.”

Oğul Başarır: Uyandığımda odamı duman kaplamıştı

Alperen Başarır da elektrikli sobayı açık bırakıp uyuduğunu belirterek, şunları anlattı:

“Bilgisayarımı kapatıp yattım. Elektrikli soba açıktı. Uyuduktan yarım saat sonra seslere uyandım ve alevlerin odamı sardığını gördüm. Odada yoğun bir duman olduğu için ilk anda kapıyı bulup çıkamadım. Yangını söndürmek istedim o sırada ellerim yandı. Kapıyı bulup kendimi dışarıya zor attım. Çıkan yangında kolum, ellerim ve ayaklarım yandı. Çok zor bir gecenin ardından evsiz kaldık.”

Özcömert: El birliği ile yapalım

Evleri yanan Başarır ailesi için harekete geçen Zeytin Ağacı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de (ZAYDER) yardım çağrısı yaptı. Dernek Başkanı Rabia Özcömert, ilk etapta inşaat firmalarının destek olması gerektiğini ifade ederek, “Herkes evin bir duvarını yapsa kısa sürede biter. Döşemek bizim için daha basit bir hal alır. Çok fazla misafirhanede kalmaları mümkün olmadığı için acilen evi toparlamamız lazım. El birliği ile yapalım ve bir aileyi sokakta kalmaktan kurtaralım. Onları tekrardan eski düzenlerine getirmemiz lazım” dedi.

Tatar: Her türlü katkıyı yapacağız

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Surlar içi bölgesinde yanan evin sakinlerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve yardım için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, kış aylarında özellikle soba konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, bu tür olaylardan ders çıkarmak gerektiğini söyledi.

Başarır ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Başbakan Tatar, ellerinden gelen neyse yapılacağını söyledi.