Metal saksıda kenevir

Suna ERDEN

Girne’de hırsızlık yaptığı şüphesiyle evinde arama yapılan Hüseyin Ertaç’ın hintkeneviri yetiştirdiği ortaya çıktı. Ertaç’ın yatak odasında metal saksıya bir adet hintkeneviri bitkisi ektiği tespit edilirken, çalıntı cep telefonu da bulundu. Ertaç ile evde misafir olarak bulunan Halil Dural gözaltına alındı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan iki zanlı da uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mert Gürtuna, cep telefonu hırsızlığı meselesinden dolayı şüpheli görülen Hüseyin Ertaç’ın Girne’de kaldığı evde önceki gün saat 22.00 sıralarında arama yapıldığını söyledi.



Polis, yapılan aramada çalıntı cep telefonunun yanı sıra yatak odasında metal saksı içerisinde ekili vaziyette 20 santim bir kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.Gürtuna, Ertaç ile evde bulunan Halil Dural’ın tutuklandığını söyledi.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.