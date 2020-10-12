Tatar: Partimiz kazandı

Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu kimi aday için hayal kırıklığı kimisi için zaferle sonuçlandı. Seçim sonuçlar belli olur olmaz adaylar açıklamalarda bulundu. UBP lideri Ersin Tatar, partisinin zafer kazandığını söyledi.

Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından UBP Lefkoşa İlçe Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.



Bugün KKTC'de bir demokrasi sınav verildiğini vurgulayan Tatar, kendisine destek verenlere teşekkür etti.Başbakan Tatar, "Bu önemli yarışta yüzde 33'e yakın bir oy oranıyla UBP bir zafer elde etmiştir. Partimizin tüm teşkilatlarına, örgütlerine ve tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Halkın içinden biri olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştiren, dünyaya Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda anlatabilen ve halkın temsilcisi olarak saraya gideceğini vurguladı. Tatar, "Şu anda yüzde 33 oy oranımız var ve birinciyiz. Herhalde bu kadar tecrübe, çalışma ve yürekli insanla, 1 hafta daha örgütlerimizi toparlayarak, yapacağımız sandık çalışmalarıyla inanıyorum ki 18 Ekim'de gerçek zafer bizlerin olacaktır." diye konuştu.