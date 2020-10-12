Akıncı: Oylarımız arttı

Akıncı şunları söyledi: “Bu halkın arasında olan bir lideri bir türlü anlamak ve görmek istemediler. Her halde bu akşam gördüler ve anladılar. Geçtiğimiz dönem 5 yıl önce aldığımız oydan daha fazlasını alarak ikinci turda bir hafta sonra yine halkımızın oyuna müracaat edeceğiz. Partiler oturup kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Zaten bu akşam açıklamalar başladı. Onlara bu demokratik hakkı canı gönülden vermek lazım. Otursunlar kendi değerlendirmelerini yapsınlar. Tüm yurttaşlarımız buradan sesleniyorum yine onların da vicdanına hitap ediyorum. Onlar da düşünsünler önümüzdeki Pazar günü sandığa mutlaka gitsinler ve iç seslerine, vicdanlarının seslerine kulak versinler. Önümüzdeki Pazar gününe kadar, serin kanlı ama daha çok çalışarak, bizimle yürümeye hazır çok daha fazla insan bulacağız bunu biliyorum. Onlarla omuz omuza gelecek pazara hep beraber yürüyeceğiz ve başaracağız. Önümüzdeki pazardan sonra çok daha katılımcı bir süreç bizi bekliyor. Halkımızın takdiri halkımızın vereceği destekle 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz.