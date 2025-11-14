Öneriler ele alındı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Güvenlik İş Birliği ve koordinasyon konularını ele almak üzere Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede KKTC’nin iç güvenliği-nin daha da güçlendirilmesine yönelik alınabilecek önlemler ve uygulanabilecek yeni iş birliği modelleri üzerinde duruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardım-cısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel arasında gerçekleştirilen temaslar çerçevesinde yapıldı. Top-lantının ana gündemini, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin ve koordinasyonun güçlendirilmesi oluşturdu.

Toplantıda, KKTC’de son dönemde yaşanan gelişmeler ve iç güvenlik konuları ele alındı. Taraflar, iki ülke arasında mevcut güvenlik anlaşmaları çerçevesinde; bilgi paylaşımı, teknik altyapı desteği ve gü-venlik koordinasyonunun artırılması gibi başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, KKTC’nin iç güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik alınabilecek önlemler ve uygulana-bilecek yeni iş birliği modelleri üzerinde de duruldu.

Görüşmeye, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Suat Yeldener, Ba-kanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Polis Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen ve Siyasi Polis Bölüm Mü-dürü Hüseyin Dolmacı da katıldı.

