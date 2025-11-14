‘İleriye değil, geriye gittik’

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kuruluşunun 42’nci yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, vatandaşlar aradan geçen zamana karşın ilerleme sağlanamadığını ifade etti. Vatandaşlar, ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi eksiklikler bulunduğunu belirtti. Vatandaşlar, özellikle eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı konularında yaşanan sorunlara dikkat çekerken, çözüm için güçlü bir siyasi irade ve etkin yönetim çağrısı yaptı.

Ne dediler…?

Fesih Bulgan

“Hayat pahalılığı arttı ve insanların geçim kaynakları kayboldu. Şu an başımızda bir hükümet olduğunu düşünmüyorum. Ülkede iş yapan hiçbir yer denetlenmiyor. Bizi kurtaracak tek şey ciddi bir çözümdür.”

Osman Iravul

“KKTC’nin kuruluş yıldönümünü kutlayacağız ancak olması gereken yere ulaşamadı. Plansız yönetim anlayışıyla günübirlik yaşıyoruz. Ülkemizi seviyoruz ama sorunlar çok büyük. Milletvekilleri vergilerimizi utanmadan harcıyor ve meclise istedikleri zaman gidip geliyorlar. Başkanlık sistemi ülkeyi toparlar.”

Mustafa Çakaloğlu

“İlan edilen KKTC, olması gereken yere maalesef gelemedi. Ekonomik olarak istenilen seviyeye ulaşamasak da KKTC’nin kurulması bir nimettir ve cumhuriyetin yücelmesi için siyasetçilerin daha fazla çalışması gerekir. Denetim yok ve ekonomi toparlanamıyor. Burada yaşayan insanların ekonomik şartları her gün kötüye gidiyor. Bunu düzeltmek için sağcısı da solcusu da el birliğiyle taşın altına elini koymalıdır.”

Savaş Dibi

“KKTC’nin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz ancak 42 yılda hedeflenen noktaya gelinemedi. Eksiklik çok fazla. Yollar, insanın insana saygısının olmaması, kural tanımazlık ve daha birçok sorun yaşanıyor. Bundan sonrası için umudum yok çünkü uzun sürede hiçbir şey yapılmadı.”

Tünsel Dağlı

“KKTC’nin kuruluş yıldönümünü kutluyoruz ancak hedeflenen noktaya gelemedik. Güneyde yaşayanların yaşam standartlarının çok üstünde olduğunu görüyoruz. Herkes siyasilere yükleniyor; o siyasileri oraya biz seçtik. Aklımızı başımıza almadıkça, yaşam standardı değişmediği sürece adın ne olduğu fark etmez. Elektrik yok, yol yok, su düzgün akmıyor; telefonumuz da sınırlı. 42 yılda bir arpa boyu yol almadık; kurulduğumuz gündeki durumdan daha geri düştük. Kurulduğumuz gün Mağusa limanı açıktı; Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Sanayi Holding çalışıyordu; bugün hiçbiri yok. Tarımda da geriledik. Diyalog TV soruyor: “İsteyip de alamadığınız bir şeyler var mı?” Evet; mevsimlik ürünlerde alışverişte sorun var. Bundan sonra Kıbrıs’ta bir çözüm kaçınılmaz. Çözüm olmadığı sürece geri gitmeye devam edeceğiz; bu yüzden çözüme odaklanmalıyız. Kıbrıs Türk halkı yakın zamanda çözüm yanlısı bir cumhurbaşkanı seçti; şimdi Tufan hocanın arkasında kenetlenip çözüm için karşı tarafı zorlamalıyız. Artık yeter.”

Cemal Erdoğan

“KKTC, olması gereken noktaya ulaşamadı. Her şeyi Türkiye’den bekleyen bir yapımız var; tüm katkılara rağmen 42 yıl öncesinden daha gerideyiz. Eğitimde, sağlıkta, sporda ve daha birçok alanda geri kaldık. Bu ülke ilerlemez; aksine her gün geriye gidiyor. Bundan sonra siyasetçiler bir sonraki seçimde kaybetmeyi göze alarak radikal kararlar almalı ve ülkeyi düzeltmelidir.”

Yılmaz Üngüder

“KKTC, kuruluş yıldönümünü kutluyor ama olması gereken noktaya gelemedi. Hem ekonomik yönden zayıf kaldık hem de geçmiş yöneticilerin hataları nedeniyle ülkemiz tanınmadı. Eksikliklerimizin başında üretimin olmaması geliyor; ihracat yerine ithalat yaptığımız için hedefe ulaşamadık. Bundan sonraki süreçte yurt dışına açılmalı ve ihracatı artıracak çalışmalar yapılmalıdır.”

Yaşamsal Mehmet Şefik

“KKTC, ekonomi yönünden ilerleme sağlamadı. Dışarıdan sağlanan nakitlerle bir yaşam düzeyi varmış gibi görünüyoruz ama ekonomik yapı gerekli düzeye ulaşmadı. Türkiye’nin sağladığı olanaklarla belli bir yaşam düzeyine geldik; her açıdan normal bir yaşantı pozisyonuna geldiğimiz doğru değildir. Gene de şükür. Ben mücahitlik yaptım; madalyam var. Ömrümün yarısını dağlarda, yarısını ise malulen geçirdim. Türkiye bizi özel uçakla alıp götürdü; rahmetli Cumhurbaşkanımız Denktaş bizi Mersin’de karşıladı. Bu memleketin ne günlerden geçtiğini çok iyi bilirim. Bugünkü halimize şükrediyorum. Türkiye baş tacımızdır.”

Meral Adalı

“Temel olarak haksızlık olmasın; şeffaflık ve adalet olsun. İlerleme sağladığımız yönler de oldu ama yeterli değil. Daha iyiye, daha adil bir ülkeye gitmeliyiz. Daha adaletli, daha rahat ve daha müreffeh bir ülke beklerdik. Sonuçta hepimiz birbirimizi tanıyan insanlarız.”

Levent Havizoğlu

“KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Ancak ülke olarak ilerleme sağlamadık. Eskiden Kıbrıs Türk Federe Devleti iken İngiltere’ye pasaportsuz giriş sağlanıyordu; KKTC kurulduktan sonra İngiltere vize uygulamasına döndü. Bugün İngiltere pazarını da kaybettik. Güney Kıbrıs turizmde çok ileride. Bir hafta önce İngiltere’de büyük bir turizm fuarı düzenlendi; eskiden ülkeye en çok İngiliz turist gelirdi, onu da kaybettik. Ülke ileri gitmiyor; sağlıkta ve eğitimde geri kaldık. Elektrik kesintileri oluyor; insanlar mağdur.”

Sezgin Şerifoğlu

“Ülke olarak geriye gittik. Elektrik, yol, su her hizmette sorun var. Halk fakirleşti; alım gücü düştü. 42 yılda ülke geriye gitti. Siyasilerden bir beklentimiz yok.”

Ramadan Paşa

“KKTC’nin kurulduğu güne dönersek, şimdiki durumdan daha ileriye gideriz. Yollar, trafik, elektrik, su sorunları var; ülkede huzur yok. Ekonomi düzelmedi; hep kötüye gidiyor. Metehan’dan geçiş daha zorlaştı. Güvenlik, asayiş, trafik, elektrik en azından bunları çözün; 50 yılda elektriğe muhtaç kaldık.”

Egemen Coşan

“KKTC kurulduğundan beri ilerleme değil gerileme oldu. Yollar ve trafikte her gün ölümler yaşanıyor. Hayat pahalılığı da var. Devlet çözüm üretmelidir. Önce ülkeye giriş çıkışları kontrol altına almalı. Ülkeye gelip birilerine zarar verenler oluyor. Yol, su, elektrik ve ekonominin hepsi düzeltilmeli.”