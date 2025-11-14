Yatırımlar anlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Hamburg Türk Gazeteciler Birliği üyeleri, Net Holding bünyesindeki Merit Otellerini ziyaret ederek şirketin yatırımları, turizm vizyonu ve KKTC ekonomisine katkıları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Heyet Merit Otelleri yetkilileriyle bir araya geldi

Dış Basın Birliği’nin davetlisi olarak adada temaslarda bulunan heyette, Hamburg eyaletinde Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri yer aldı. Heyet, KKTC’nin önde gelen turizm yatırımlarından Merit Otelleri’nin yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyarette Net Holding’in yatırımları anlatıldı

Ziyaret sırasında heyeti Merit Royal Casino Genel Müdürü Mesut Gürdal Büyükgüngör ve Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz karşıladı. Görüşmede, Net Holding’in KKTC’deki turizm yatırımları, işletmelerin ekonomik katkıları, istihdam olanakları ve ülke tanıtımına yönelik faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Büyükgüngör: KKTC turizmine katkı sağlıyoruz

Genel Müdür Büyükgüngör, Merit Otellerinin uzun yıllardır KKTC turizminin gelişmesine öncülük ettiğini belirterek, grubun hem istihdama hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı. Büyükgüngör, özellikle konaklama, casino işletmeciliği ve hizmet sektöründe oluşturulan yüksek standartların KKTC’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında gazeteciler, KKTC vatandaşlarının casinolara girişine yönelik uygulamayla ilgili sorular yöneltti.

Korkmaz: Dijital tanıtım KKTC turizmine katkı sağlıyor

Merit Otellerinin tanıtım ve pazarlama stratejileri hakkında bilgi veren Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz ise, grubun özellikle Türkiye ve Körfez ülkelerinde yürüttüğü dijital tanıtım kampanyalarının KKTC turizminin bilinirliğini artırdığını belirtti. Korkmaz, dijital kanallar aracılığıyla hedef kitleye ulaşım stratejilerini örneklerle anlatarak, sosyal medya ve dijital reklamcılığın turizmdeki etkisini vurguladı. Görüşmenin sonunda Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz ve Hamburg Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Ahmet Durmuş, Merit Otelleri yöneticilerine gösterdikleri misafirperverlik ve paylaştıkları bilgiler için teşekkür etti.

Hamburg basının kalbi

Hamburg, basın dünyasının kalbinde yüzyıllardır atan bir nabız gibidir. Kuzey’in rüzgârlarını arkasına almış bu liman kenti, sadece malların değil, fikirlerin de dolaştığı bir özgürlük limanı olmuştur. 18. yüzyılda Hamburgischer Correspondent ile başlayan gazetecilik serüveni, zamanla Avrupa’nın en güçlü seslerinden biri hâline gelmiştir. Matbaanın tınısı, mürekkebin kokusu, kâğıdın dokusu burada bir kültüre, bir geleneğe dönüşmüştür. Bugün Der Spiegel ve Die Zeit gibi dünya çapında yankı uyandıran yayınların doğduğu bu şehir, yalnızca haberin değil, düşüncenin de üretim merkezidir. Hamburg, geçmişin kurşun harflerini dijital çağın piksel ışıklarıyla buluşturarak, basının geçmişine saygı duruşunda bulunan ve geleceğine yön veren bir ilham kentidir.