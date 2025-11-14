Proje yeniden düzenlenecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in dün Atina’da gerçekleştirdikleri görüşmede, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında döşenmesi öngörülen deniz altı elektrik kablo projesi GSI hakkındaki rapor ve çalışmaların yeniden yapılması kararı çıktı.

Alithia gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve beraberindeki heyetin dün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ve heyetiyle, “3’üncü Yunanistan-Kıbrıs Hükümetler Zirvesi” çerçevesinde bir araya geldiğini, zirvede günlük yaşama dair teknik ve ekonomik konuların ele alındığını yazdı.

Gazete; Mitsotakis’in dünkü zirve sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altında elektrik kablosu döşenmesi projesinin (GSI) “ekonomik-teknik parametrelerinin, yeni ve güçlü yatırımcıların katılımına imkan vermek amacıyla güncellenmesi” kararını aldıklarını duyurduğunu aktardı.

Mitsotakis açıklamasında Kıbrıs sorununa da değindi ve “adanın BM kararları temelinde yeniden birleşmesini desteklediklerini” vurguladı.

Gazete, Mitsotakis’in belirli konulara değinen açıklamasının aksine Hristodulidis’in daha bölgesel içerikli bir açıklama tercih ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “Avrupa Birliği’nin stratejik bağımsızlığı ve Orta Doğu’yla ilişkilerini güçlendirmek için çalışacaklarını” belirtirken “iç hükümet yönetimi konusunda Yunanistan’dan çok şey öğrendiklerini” de vurguladı.

Gazete, zirve sonrasında yapılan ortak açıklamadan ise, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki iş birliğinin ekonomi, enerji, savunma, eğitim ve kurumsal alanlarda yoğunlaşacağının anlaşıldığını da aktardı.