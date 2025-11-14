Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve ilçe başkanları, dün gerçek-leştirdikleri ortak toplantıda, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’e "tam destek" kararı aldı.

Toplantıda ayrıca Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Kadın Kolları başkanlıklarında geçici atamalar yapıldı.

UBP’den yapılan açıklamada, ülkenin içinden geçtiği hassas süreçte istikrarın korunması, hizmet anla-yışının sürdürülmesi ve reform çizgisinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, partinin tüm yetkili organlarının Üstel’in liderliğine, vizyonuna ve yürüttüğü çalışmalara oybirliğiyle destek verilmesini kararlaştırdığı da ifade edildi.

Kadın kollarında görevlendirmeler

Öte yandan toplantıda, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Kadın Kolları başkanlıklarına ilişkin mahkeme süreçleri ve seçimlerin yenilenmesi gerekliliği ele alınırken; bu süreç tamamlanıncaya kadar geçici ata-maların yapılmasına karar verildi.

Bu çerçevede;

Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun görevden alınarak yerine eski Bakan ve Parti Meclisi–MYK üyesi Şerife Ünverdi, Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal görevden alınarak yerine Parti Meclisi–MYK üyesi Özge Kardana Atlı, Gazimağusa Kadın Kolları Başkanları Yeşim Ünsalan Sefer ve Sevim Öz-demir görevden alınarak yerine Parti Meclisi üyesi Ayşe Demir görevlendirildi.

Açıklamada, parti tüzük ve yönetmeliklerine aykırı söylem veya eylemlerde bulunanlarla ilgili, sıfat ayrımı yapılmaksızın disiplin süreçlerinin başlatılması yönünde de karar üretildiği kaydedildi.

UBP açıklamasında, partinin bugüne kadar elde ettiği başarıların, halka duyulan sorumluluk bilincinin ve ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşıma iradesinin, Genel Başkan Ünal Üstel’in liderliğinde birlik, bera-berlik ve dayanışma ruhuyla sürdürüleceği belirtildi.