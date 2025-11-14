Kıbrıs milli dava

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya giden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a muhteşem bir karşılama töreni düzenlendi. Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı külliyesine girişte süvariler eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman’ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanı’nın heyetler eşliğindeki görüşmesinde ise tüm konular gözden geçirildi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinin bir milli dava olduğunu belirterek, en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olmasından geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erhürman da, Kıbrıs Türk halkının iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirterek, bu statüsü gereği adanın tamamında egemenlik haklarına sahip olduğunu dile getirdi.

Külliye’nin girişinde törenle karşılandı

Seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Erhürman, Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı ve törende 21 pare top atışı yapıldı. İki lider daha sonra görüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık bir saat 30 dakika sürdü. Erdoğan ve Erhürman görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Kıbrıs konusunda duruşumuz nettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman’ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Erdoğan, “Milli davamız olan Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve Ada’daki gerçeklere uygun bir çözüme ulaşılmasına yönelik mücadelemizi Sayın Erhürman ile yakın eşgüdüm içerisinde kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve heyetiyle oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman ile Kıbrıs meselesinin mevcut gidişatı çerçevesinde gelecek dönemde atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini aktardı. Erdoğan, "Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur. Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü reddetmeleri vardır" diye konuştu.

“İki devletli çözüm” vurgusu

"1968'den beri yapılan ve bir sonuca varamayan müzakerelere artık sırf dostlar alışverişte görsün diye devam etmeyeceğimizi 2017'de Rum tarafının masayı terk etmesiyle çökmesinin ardından ortaya koymuştuk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu duruşumuzu Kıbrıs Türk tarafıyla tam bir anlayış birliği içerisinde muhafaza ediyoruz. Kıbrıs meselesine en gerçekçi çözümün adada iki devletin bir arada var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Adadaki iki halkın barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün mümkün olduğuna dair tutumumuzu koruyoruz. Bu doğrultudaki samimi gayretlerimizi de sürdüreceğiz" dedi.

“Asla yalnız bırakmayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Türkiye- KKTC arasındaki iş birliğinin daha da hızlanması için yapılabilecekleri ele aldıklarını belirtti. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda layıkıyla temsil edilebilmesi, sesini ve uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurabilmesi için siyasi ve diplomatik gayretlerine eş güdüm halinde devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, "Ana vatan ve garantör olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Erhürman: Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biriyiz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, iki devlet arasındaki ilişkilerin kıyaslanamayacak kadar özel olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin tüm cumhurbaşkanlarının Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili konulardaki görevlerini Türkiye Cumhuriyeti'yle yaptığı istişare içinde yürüttüğünü hatırlattı; “Bu elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olarak benim dönemimde de böyle olacaktır.” dedi.

Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının statüsünün tartışmaya, müzakereye, pazarlığa açık olmadığına vurgu yapan Erhürman, şöyle devam etti:

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini hiç kimse, siyasi eşitliğin pazarlık ya da al-ver konusu yapıldığı, zaman sınırlamasından yoksun, on yıllardır üzerinde defalarca yakınlaşma sağlanan konuların yeniden tartışmaya açıldığı, sonuç odaklı olmayan ve Kıbrıs Türk liderliğinin bir kez daha son dakikada masayı devirmesi halinde statükoya geri dönülmeyeceğinin baştan güvence altına alınmadığı bir yöntemle masaya oturmaya yönelik bir irade olarak algılamamalıdır.

Defalarca yürümüş olmasına karşın hiçbir yere varmadığı görülen bir yolu, bir kez daha belki bu defa bir yere varır naifliğiyle yürümemizi kimse bizden beklememelidir.”

Erhürman’nın Ankara temasları

Erhürman Ankara ziyareti kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Erhürman, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erhürman, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman TBMM Genel Kurulu’nu gezdi; yetkililerden bilgi aldı.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya geldi.

*****

Erhürman’a “Hoşgeldiniz” mesajı

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ziyareti, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasındaki dev ekrandan da duyuruldu.

İletişim Başkanlığı’nın Ankara’daki binasındaki ekranda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın fotoğrafları “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Türkiye’ye Hoşgeldiniz” ifadeleriyle yer aldı.

*****

Nilden Bektaş Erhürman’la bir araya gelen Emine Erdoğan, görüşmeyi değerlendirdi:

Gönül birliğimiz pekişti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a eşlik eden eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırladı.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman Hanımefendi ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu anlamlı ziyaretin ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."

*****

Erhürman gelecek hafta içinde Hristodulidis’le görüşmeyi umut ediyor

Ankara dönüşü ilk mesaj

Ankara’ya yaptığı ilk resmi ziyaretinin ardından adaya dönen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara’da yaptığı ilk yurtdışı resmi temasa ilişkin “Bu ilk görüşme, istişarelerin yoğun bir şekilde devam etmesi yönünde hemfikiriz.” dedi.

Erhürman, gelecek haftanın ikinci yarısında Rum Lider Nikos Hristodulidis’le de görüşmeyi planladığını belirtti.

Bunun yanında Birleşmiş Milletler Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile 5 Aralık’ta bir görüşme olacağını hatırlatan Erhürman, daha önceden duyurulmuş 5+1 gayrı resmi Kıbrıs görüşmesine ilişkin de Ankara’da değerlendirme yapma şansı bulduklarını kaydetti. Erhürman, 5+1 formatındaki görüşmeye önem verdiklerini ancak öncesinde Lefkoşa’da birtakım sonuçlara ulaşılmasını arzu ettiklerini ifade etti.