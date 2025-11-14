Çok acı çekti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezini işleten İran uyruklu M.K., müşterisi C.H.’nin sağ kolundaki dövmeyi silme işlemi sırasında, cihazları uygun ısı ve mesafede kullanmayarak tedbirsiz bir uygulama yaptı. Bu ihmalkâr davranış sonucunda C.H.’nin sağ kolunda yanık oluştu. Yanığın meydana gelmesi üzerine C.H., olayı polise şikâyet etti. Polis ekipleri, yapılan şikâyet doğrultusunda M.K.’yi gözaltına aldı. Zanlı, dün Gazimağusa Mahkemesi’ne tutukluluk talebiyle çıkarıldı. Mahkemede olguları aktaran polis memuru Laçin Çelikesmer, zanlının olay tarihinde, 24 Ekim’de, Karakol Mahallesi’nde faaliyet gösteren güzellik ve kuaför merkezinde müşterisi C.H.’nin sağ kolundaki dövmeyi silmeye çalıştığını belirtti. Polis, M.K.’nin cihazları gerekli ısı ve mesafede kullanmayarak tedbirsizlik yaptığı için yanık oluştuğunu ifade etti.

Polis memuru ayrıca, şikâyetin bir gün önce yapıldığını, olay yerindeki işletmenin gerekli izin ve evraklarının inceleneceğini ve soruşturmanın selameti açısından mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturmanın selameti açısından bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

