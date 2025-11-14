Sanat dolu günler

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde düzenlenen Bienal Lefkoşa, 6 Aralık tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, 7 Kasım’da önce istasyonların açılışıyla başlayan ve Arabahmet Kültür Evi’ndeki resmi açılış töreniyle devam eden Bienal Lefkoşa, konserler, performanslar, söyleşiler ve sergilerin olduğu bir haftayı geride bıraktı.

Açılışta ARUCAD Modern Dans Bölümü’nün “Gitme” adlı performansı sahnelendi, Prof. Dr. Kenan Gürsoy bienalin düşünsel çerçevesini izleyiciyle paylaştı. Gün, Korhan Futacı ve orkestrasının Zahra Sokak’taki konseriyle sona erdi.

Bienalin ilk haftasında Kerim Can Güleryüz’ün söyleşisi, Handan Ergiydiren yönetimindeki “Başkalarının Acısı” performansı, Melih Kıraç & Kamola Rashidova’nın dans gösterisi ve Arshid Azarine Trio’nun konseri sanatseverlerle buluştu.

