Dünya bunu konuştu

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi tüm dünyanın gündemine oturdu.

Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah saldırı sonucu sağ kulağından yaralandı. Trump'a suikast girişimi hem Amerika Birleşik Devletleri hem dünya gündemine oturdu. Peşi sıra kınama ve açıklamalar geldi.

ABD Başkan adayı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında suikast girişimi düzenlendi. Trump'ın konuşmasına devam ettiği sırada, TSİ ile gece 01.15 sularında en az beş el silah sesi duyuldu. Silah seslerinin ardından Trump yere eğilirken, sahneye atlayan Gizli Servis ajanları etrafını sardı. Güvenlik görevlileri Trump'ı ayağa kaldırmaya çalışırken, başkan adayının "Bırakın ayakkabılarımı alayım" dediği belirtildi. Birkaç dakika sonra Trump ayağa kalktı ve hızlı bir şekilde sahneden konvoyuna götürüldü. Ayağa kalktığında Trump'ın yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü. Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump, yumruğunu havaya kaldırdı ve kalabalığa "Dövüşün!" diye bağırdı. Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, mitinge katılan bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi

FBI, silahlı saldırganın Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu tespit etti. Saldırının hangi motivasyonla gerçekleştirildiğinin araştırıldığı bildirildi.

CNN tarafından yapılan bir analize göre Trump saldırgandan yaklaşık 120-150 metre uzakta bulunuyordu. Saldırganın M16'nın yarı otomatik sivil modeli olan AR-15 kullandığı tespit edildi.

150 metrelik mesafenin ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ettiği belirtildi.

Biden: Ülkemizde şiddete yer yok

ABD Başkanı Joe Biden, saldırı sonrası yaptığı açıklamada rakibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Biden, "Böyle bir şiddetin ülkede yeri yok" ifadelerini kullandı. Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.



Erdoğan, suikast girişimini kınadı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik miting sırasında düzenlenen suikast girişimini kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağını kaydetti.

AB ve NATO'dan mesaj

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, ABD'deki seçim kampanyası sırasında eski Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasını kınadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın seçim kampanyası mitingi sırasında düzenlenen silahlı saldırı karşısında "derin şok" yaşadığını ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak, "siyasi şiddetin demokraside kesinlikle kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de X'teki paylaşımında, "Eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimi karşısında şoke oldum. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Trump'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Miçotakis, saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü belirterek, "Demokratik toplumlarımızda siyasi şiddet kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Starmer: Şoke edici görüntüler

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump’ın mitinginde ortaya çıkan şoke edici görüntüler karşısında dehşete düştüm. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimizi gönderiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Starmer, hiçbir toplumda siyasi şiddete yer olmadığını vurguladı.

Tüm dünyadan kınama mesajları yayımlandı

İrlanda Başbakanı Simon Harris, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ,Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yapılan suikast girişimini kınadı.