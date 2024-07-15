Pazarın en pahalısı

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünler bütçelere hitap ederken, bazıları fiyatıyla cep yaktı. Meyvelerde üzüm 150, kiraz, kayısı, nektarin 100 liradan satılırken, karpuz kilosu 30 liradan alıcı bekledi. Pazarda kabak, salatalık, patlıcan 35 ile 30 lira arasında değişen fiyatlardan satıldı, domates 40 liradan tezgaha konuldu. Yaz aylarında özellikle salataya konulan börülce ise 170 liraya satıldı.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Börülce: 170 TL
Üzüm: 150 TL
Kiraz:100 TL
Kayısı:100 TL
Nektarin:100 TL
Kabak: 25 TL
Domates: 40 TL
Salatalık: 30 TL
Patates: 35 TL
Soğan: 30 TL
Patlıcan:20 TL
Yeşillikler: 30 TL
Karpuz: Kilosu 35 TL