50 yılın en önemli sorunu elektrik

Ömer KADİROĞLU

Faşist Yunan Cuntası tarafından 15 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen darbenin 50’inci yılındayız. Darbeden 5 gün sonra ise Barış Harekatı gerçekleşti. Yarım asırlık sürede bazı sorunların çözümsüz kalmasını eleştiren vatandaşlar “bunların başında elektrik geliyor. Hem pahalı, hem de süreklilik arz etmiyor” dedi.

Vatandaşların bir kısmı bu sorunun Kıb-Tek ile çözülemeyeceğini ve özelleştirmenin şart olduğunu belirtirken; bir kısmı yeni bir oluşuma gidilmesini önerdi. Elektrik fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yerli üretimin, ithal ürünlerle rekabet edemeyeceğini söyleyen vatandaşlar “güneş enerjisinden yararlanmak varken, pahalı ve kirli yakıtla üretime devam edilmesi kabul edilemez” dedi.

Mustafa Ersoy

“Barış Harekatından bu yana geçen 50 yılda bir elektrik sorununu çözemediler. Elektrik sıkıntıları yaşıyoruz. Elektrikler kesiliyor ve bu sıcaklarda ne yapacağız bilemiyoruz. Her gün milyonlarca lira kurum zarar ediyor ve bu yöneticiler bu kurumu işletemiyor. Batmış bir işletmeyi zararına kim çalıştırır ki? Bunlar ısrarla batmış bir yeri çalıştırmak için mücadele ediyor. Yapamayacağın işe devam etmeyeceksin. Elektrikle ilgili yaşanan sıkıntılar ancak elektrik kurumu kapatılır ve başka yerden alınırsa çözülebilir. Güneş enerjisi yerine kirli ve pahalı yakıt kullanmak akıl işi değil.”

Mustafa Beyaz

“50 yıldır elektrikle ilgili olan sıkıntılar çözülemedi. Elektrik kesintileri yaşıyoruz ve mağdur oluyoruz. Ayrıca faturalarımız da çok yüksek geliyor. Yetkililerin bu noktada bir önlem almaları gerekiyor. Benim kendi şahsi fikrim paneller kurarak güneş enerjisi ile elektrik üretilmesi ve daha uyguna elektrik halka sunulabilir. Elektriklere yüklenme oldu Teknecik yetersiz kaldı denilerek sürekli elektrik kesintileri yaşamaktan da kurtulmuş olacağız. 9 ay güneşli olan bir ülkedeyiz ve bunu değerlendirmeleri gerekiyor çünkü mevcut sistemle elektrik memnun edici değildir. Daha radikal kararlar alınmalıdır.”

Teyfik Kastanbollu

“Son 50 yıldan beridir bir elektrik sorunu çözülemedi. Elektrikler sürekli sıkıntılı ve sık sık kesiliyor. Bunun yanında su sorunu da yaşıyoruz. 1974 yılından bu yana hiç bir şey değişmedi. Atalarımız memlekette bunca yıl emek verdi ve geldiğimiz noktaya bakın. Başımızdakiler bizi temsil etmiyor haklarımızı da savunmuyor. Elektrikler kesildiğinde fanus kullandığımız zaman 1974 yılları aklıma geliyor. Hepsi aynı, hepsi bir birinden kötü yöneticilerimiz var ve bu elektrik sorununun çözüleceğine inanmıyorum. Ancak iki taraf birleşir ve bir çözüm olursa o zaman belki adım atılabilir.”

Emine Gürkanlı

“Elektrik faturası bize bu ay 3 bin lira geldi ve geçen aya göre çok fazla geldi. Bir diğer yandan sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. 50 yıldır bu konuda bir çözüm bulunamadı. Elektrik sorunu ve diğer tüm sorunlar için yetkililerin çözüm üretmesi gerekiyor. Dünyadaki diğer ülkeler bu sorunları nasıl çözmüşse onlara bakarak biz de sorunlarımızı çözmeliyiz.”

Abdurrahman Yaşar

“Elektrik kesintileri yaşıyoruz. İşten çıkıp eve gittiğimizde elektrik olmazsa kendimizi kötü hissediyoruz. Elektrikle ilgili yaşanan sıkıntılar vatandaşa zorluk yaşattığı için yetkili kişilerce bu sorunun ortadan kaldırılması için çalışmalar yapması gerekiyor.”

Mustafa İnan

“Barış harekatından bu yana geçen 50 senede bir elektrik sorununu çözemediler. Ben geçen ay bin 50 TL fatura öderken bu ay gelen faturam 8 bin 900 TL’dir. Aynı elektrik kullanımı ancak uçuk faturalar. Devlet bizden vergi ve para istiyor ancak kazanmadan nasıl ödeyeceğiz. Elektrik yokken biz nasıl çalışacağız? Elektrik sorununun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu hafta 5 mesai günümün 3 gününü çalışamadım. 2 saat elektrik var 6 saat yok, 4 saat var 8 saat yok, biz böyle ne yapacağız. Bu nedenle bir an önce elektrik sorunu ve diğer tüm sorunların çözülerek ortadan kalkması adına çalışmaları gerekiyor.”

Ramadan Paşa

“Barış harekatından bu yana geçen 50 yılda ileri gideceğimize 150 yıl geriye gittik. Bir elektrik sorununu çözemediler. Elektrik faturalarının çok yüksek geldiğini ve sık sık kesintiler olduğunu televizyonlardan izliyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeyi başarırsak bu sorunlardan kurtulmuş olacağız. Rum tarafı bir yerden elektrik de su da almıyorken onlar bu işi nasıl başarıyor diye bakmak lazım. Bizimkilerin tek derdi koltuk. Bu bağlamda kurultaylar yapılacak o zaman görüşeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024, 09:51