Rumlar endişeli

Haftalık Kathimerini gazetesi yukarıdaki başlıkla yer verdiği bir haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Macaristan Dönem Başkanlığının Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı, 28-29 Ağustos tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleştirilmesi beklenen AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısına (Gymnich) davet etmek istediğini yazdı.

Gazete “konu hakkında bilgisi bulunan bir AB kaynağına” dayanarak, Macaristan dönem başkanlığının buna paralel olarak zor Avrupa-Türk dosyalarının hayata geçirilmesinin başlamasına yönelik bazı ilk adımlar attığını ve Türkiye’nin gümrük birliğinin yükseltilmesi ile kapsamlı bir havacılık anlaşması yapılmasından söz ettiğini de öne sürdü.

Türk vatandaşlarına Avrupa pasaportu vizesi verilmesiyle ilgili kolaylıkların da tartışılmakta olduğunu yazan gazete, resmi Türk yetkililerin Brüksel’e “Borrell/Komisyon ortak belgesinin maddelerinin hayata geçirilmesi için Macaristan dönem başkanlığına yatırım yaptıklarını” söylediklerini iletti.

KKTC’nin de yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da yer aldığını anımsatarak, 2024 yılının ikinci yarısının Rum kesimi açısından siyasi açıdan zor olacağının açık olduğunu belirten gazete, Budapeşte’nin AB içinde ve dışında Ankara’nın isteklerini yerine getirmeye hazır göründüğünü iddia etti.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Gymnich toplantısına davet edilmek istenmesi konusunda, toplantının gayri resmi niteliğinden ötürü çok müdahale şansı olmasa da “elde edinilen bilgilerin” bazı AB çevrelerinin söz konusu gayri resmi toplantının gerçekleştirilmemesi gerektiğini düşündüklerini aktardı.