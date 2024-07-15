Destek istedi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Yeşilırmak, Yedidalga ve Lefke’yi ziyaret ederek, bölge halkıyla bir araya geldi. Üstel, bölge ziyaretleri esnasında yaptığı konuşmada 10 yılda yapılamayan işleri 2 yıla sığdırdıklarını belirterek “istikrar devam etmeli” dedi.

Partiden verilen bilgiye göre, Üstel’e Eşi Zerrin Üstel, Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP’nin bölgedeki ileri gelenleri de eşlik etti.

Ziyaretinde kalabalığın büyük ilgisiyle karşılaştığı belirtilen Üstel, vatandaşla buluşmanın, dinlemenin ve icraatları anlatmanın önemine vurgu yaptı.

Üstel, “ Göreve geldiğimizde, Lefke bölgesinin sorunları da ele aldık. Atılması gereken adımları atmaya başladık. Daha da atacağız. Birçoğunu tamamladık. 2025 yılı içinde Lefke’yi tam anlamıyla ilçe haline getireceğiz. Ülkede istikrarı yakaladık, önümüz açık. Her bölgede, insanımız için sorunları daha kolay çözebilir hale geldik” diye konuştu.

İstikrarın sürmesinin ekonomik açılımlar ve büyük projelerin aksamadan hayata geçmesi için yaşamsal öneme sahip olduğuna işaret eden Üstel, zaman kaybının ülkeye ve UBP’ye güç kaybettireceğini söyledi.

Anadolu’dan gelen “can suyunu” tüm KKTC ile buluşturmaya devam ettiklerini kaydeden Üstel, “ Lefke, Anadolu’dan gelen suyla 2025 yılında kavuşacak. Biz verdiğimiz sözleri, halkımızdan aldığımız güç ve istikrarın verdiği güvenle tek yek yerine getireceğiz” ifadelerini de kullandı.

İstikrar demek, gelecek demek

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, bu yıl 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıl dönümü kutlanıyorken, yarım asıra rağmen dün gibi yaşanmış gibi duygusal bir coşkuyla hatırlandığına işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin değerlerinin tehdit edildiği, özgürlüğünü yaşayamadığı 1963 – 1974 arası dönemde fanatik Rumların yaşattıklarını unutmadıklarını ifade etti.

Geleceğe bakıp, her bakımdan emin adımlarla ilerlenmesi gerektiğini dile getiren Üstel, şunları kaydetti:

“KKTC, dünyanın en stratejik bölgesinde bir Türk devletidir ve sonsuza kadar var olacaktır.

Kıbrıs sorununa bulunacak olası bir çözüm de, KKTC’nin, adadaki Türk devletinin benimsenmesiyle gerçekleşebilecektir. Kimse, Kıbrıs’ta var olan gerçeği görmezlikten gelemez.

KKTC’nin varoluşunda tarihi rol oynayan Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanı ve Başbakanı olarak istikrara sürekli vurgu yapıyorum. Bizim anlayışımıza göre istikrar içi boş bir söylem değildir. İstikrar demek, bu topraklarda, her geçen gün, daha güçlü temel atma kararlılığıdır. İstikrar, demek gençlerimizin geleceklerinin bu topraklarda olduğunu görmesidir. İstikrar, demek, emeğe saygı, iş dünyasına, yatırımcıya güven demektir. İstikrar demek, halkın, devletin tüm kurumlarına saygısının eksilmemesi demektir.”

15 Temmuz mesajı

Başbakan Üstel, 15 Temmuz dolayısıyla yayımladığı mesajda ise bu özgürlük ruhu sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ilelebet payidar kalacağını vurguladı.

Üstel, "15 Temmuz gecesi ortaya çıkan milli şahlanışın, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığının, birlik ve beraberlik ruhunun ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini" kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024, 09:49