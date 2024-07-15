Kıbrıs sorununda diyalog olmadan geçen 7 yılın ardından, çıkmazın kaldırılması çabasının devamının büyük ölçüde önümüzdeki eylül ayında New York’ta belirleneceği görüşünü paylaşan haftalık Kathimerini BM Genel Sekreteri Andonio Guterres’in “oyunun kartlarını dağıtmakta olduğunu” yazdı.

Gazete iyi bilgili kaynaklarını adres göstererek Genel Sekreter Guterres’in eylül ayında New York’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında bir görüşme için şartları kurgulamak istediğini yazdı.

Gazeteye göre Guterres’in kurgulamak istediği sahne; liderler arasındaki görüşmenin ya kendisiyle üçlü düzeyde gerçekleşmesi yahut daha sonraki bir zamanda Ada’da ya da BM’de Holguin’in huzurunda bir görüşme yapma sözü vermeleri kaydıyla kendisiyle ayrı ayrı görüşmeleri şeklinde.

Gazete Holguin’in Türk ve Yunan dışişleri bakanlarını işin içine katmasının, ortak bir Tatar-Hristodulidis görüşmesi gerçekleşmesi için garantör güçlerin yoğun şekilde harekete geçirilmekte olduğunun göstergesi olarak yorumladı.

Fileleftheros gazetesi de bu yılki eylülün (BM Genel Kurulu) Kıbrıs sorunu açısından farklı olabileceğini ve görüşmeleri esas konulara sürükleyecek hareketlerde bulunulabileceğini belirtti. Gazete Holguin’in “Kıbrıs sorunu treninde kalacak göründüğünü ve artık Guterres’ten alacağı yetkiler uyarınca, konuların esasına da girmesinin beklendiğini” yazdı.

Haravgi ise Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iyi niyet misyonu ve Barış Gücü raporlarının Güvenlik Konseyi’ne sunuluyor olması ve Kişisel Temsilci Holguin’in raporunu Genel Sekreter’e vermesi hasebiyle bu dönemde Kıbrıs sorununda hareketlilik gözlemlenmesini doğal bulduğunu yazdı.